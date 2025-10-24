Athekame salva Allegri: il Milan pareggia in extremis con il Pisa

Gol, emozioni e spettacolo nel 2-2 tra Milan e Pisa , che apre l'ottava giornata di campionato. Gli uomini di Allegri perdono l'occasione di allungare il vantaggio in classifica sulle rivali e vengono fermati dai nerazzurri di Gilardino, che hanno sfiorato il colpaccio: vantaggio del Milan con Leao, pareggio di Cuadrado su rigore e gol di Nzola per il momentaneo 2-1 dei toscani, raggiunti solo nel recupero da Athekame. Il pareggio cambia la classifica di serie A con i rossoneri che si portano a quota 17, a più due da Inter, Napoli e Roma.

Milan-Pisa, tabellino e statistiche

Leao sblocca dopo pochi minuti

Pronti, via e dopo sette minuti i padroni di casa sbloccano il risultato con Leao: tiro-cross dalla sinistra, velo di Pavlovic e palla che beffa Semper. I rossoneri mantengono il pallino del gioco, ma il Pisa non demorde: al 21' Bonfanti mette i brividi a Maignan con un tiro che si perde non lontano dalla traversa, poi è Akinsanmiro a tentare una conclusione dal limite (palla alta sopra la traversa). I padroni di casa rispondono con un tentativo di Leao e uno di Bartesaghi: conclusione pericolosa, ma centrale e bloccata da Semper. Modric regala giocate di qualità, disegnando linee di passaggio e trovando i suoi compagni con colpi d'esterno e ben calibrati: al 38' Fofana impegna Semper con una rasoiata dal limite dell'area. E' l'ultima emozione del primo tempo.

Serie A, la classifica

Cuadrado e Nzola ammutoliscono San Siro

La ripresa inizia con due cambi per il Pisa: Gilardino inserisce Cuadrado e Calabresi per Albiol e Bonfanti. Al 56' l'ex esterno di Juve e Inter calcia dal limite dell'area di rigore: la conclusione è deviata da Gabbia con il braccio. Zufferli concede il rigore, che lo stesso Cuadrado calcia con freddezza, spiazzando Maignan e realizzando il gol del pareggio. Il Milan reagisce immediatamente: prima Saelemaekers sfiora il palo, poi è Leao (dopo una magia di Fofana) a calciare di prima intenzione e a colpire la traversa. Al 70' il portiere del Lecce Semper compie due interventi nel giro di pochi istanti: prima respinge un colpo di testa ravvicinato di Gabbia, poi una conclusione di Saelemaekers dal limite. Gilardino corre ai ripari e inserisce Moreo e Vural, Allegri risponde con Nkunku e Athekame (per Bartesaghi e Gimenez). Al 79' Gimenez inventa per Leao, assist per Nkunku che davanti a Semper si lascia ribattere la conclusione dal recupero dei difensori. I rossoneri attaccano, ma si sbilanciano: all'86' Nzola, dimenticato dai difensori rossoneri, si invola davanti a Maignan e con freddezza batte il portiere rossonero, ammutolendo San Siro.

Athekame pareggia Saelemaekers sfiora il gol

Allegri carica i suoi, che si gettano all'attacco: Pavlovic fa da sponda per Leao, che gira da due passi, ma trova la risposta di Semper. Zufferli concede sei minuti di recupero: al terzo, Athekame (servito da Modric), calcia dal limite e trova l'angolino alla sinistra di Semper. San Siro esplode e i padroni di casa ci credono. Al 99' Saelemaekers si invola da solo contro tutti e dop aver superato in velocità tre difensori, calcia con la punta, sfiorando il palo. E' l'ultima emozione: Milan e Pisa si dividono la posta.