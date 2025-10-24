Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 24 ottobre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Il Milan pareggia contro il Pisa: come cambia la classifica di Serie A© LAPRESSE

Il Milan pareggia contro il Pisa: come cambia la classifica di Serie A

Rimonta e contro rimonta: a San Siro due gol per parte. La graduatoria aggiornata dopo la prima sfida dell'ottava giornata
1 min
TagsMilanPisaSerie A

Il Milan pareggia contro il Pisa ma mantiene, momentaneamente, il primo posto in classifica, almeno fino a sabato. Nella sfida del venerdì che apre l'ottava giornata del campionato di Serie A, i rossoneri perdono contro il Pisa a San Siro. La squadra di Massimiliano Allegri sblocca la partita nei primi minuti con un gol di Leao. La squadra di Gilardino trova il pareggio su rigore: fallo di mano in area di De Winter, Cuadrado dal dischetto non sbaglia. Nel finale arriva la rete del vantaggio del Pisa con Nzola che buca la difesa rossonera e la mette dentro. In pieno recupero, il Milan pesca il jolly e Athekame firma il gol del pareggio con un tiro dalla distanza.

Athekame salva il Milan: la nuova classifica

Un pareggio che lascia i rossoneri con l'amaro in bocca ma che gli permette di restare capolista. Domani il big match di giornata tra le due al secondo posto, Napoli-Inter. In caso di vittoria di una delle due, il Milan perderebbe il primato, in vista del turno infrasettimanale. Per i rossoneri, occhi anche sulla Roma, che scende in campo domenica contro il Sassuolo. Pisa che si conferma ostico contro le big e sale a quattro punti in classifica.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Serie A, i migliori video