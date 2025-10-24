Il Milan pareggia contro il Pisa: come cambia la classifica di Serie A
Il Milan pareggia contro il Pisa ma mantiene, momentaneamente, il primo posto in classifica, almeno fino a sabato. Nella sfida del venerdì che apre l'ottava giornata del campionato di Serie A, i rossoneri perdono contro il Pisa a San Siro. La squadra di Massimiliano Allegri sblocca la partita nei primi minuti con un gol di Leao. La squadra di Gilardino trova il pareggio su rigore: fallo di mano in area di De Winter, Cuadrado dal dischetto non sbaglia. Nel finale arriva la rete del vantaggio del Pisa con Nzola che buca la difesa rossonera e la mette dentro. In pieno recupero, il Milan pesca il jolly e Athekame firma il gol del pareggio con un tiro dalla distanza.
Athekame salva il Milan: la nuova classifica
Un pareggio che lascia i rossoneri con l'amaro in bocca ma che gli permette di restare capolista. Domani il big match di giornata tra le due al secondo posto, Napoli-Inter. In caso di vittoria di una delle due, il Milan perderebbe il primato, in vista del turno infrasettimanale. Per i rossoneri, occhi anche sulla Roma, che scende in campo domenica contro il Sassuolo. Pisa che si conferma ostico contro le big e sale a quattro punti in classifica.