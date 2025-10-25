Siparietto tra Allegri e Cuadrado dopo Milan-Pisa: "Se c'ero io in porta te lo paravo!"

"Se ero in porta io te lo paravo!". Così Massimiliano Allegri , nella pancia di San Siro al termine del pareggio del Milan per 2-2 contro il Pisa si è rivolto, in un video immortalato da Sky Sport, a Juan Cuadrado , che su calcio di rigore ha segnato il suo primo gol con la squadra nerazzurra. "Sapevo che chiudevi il tiro!".

Allegri a Cuadrado sul rigore: "L'ho detto subito in panchina..."

"Oh panita!". Appena terminato il collegamento con Sky Sport Allegri non resiste e, appena vede arrivare Cuadrado, lo ferma. Un bell'abbraccio tra i due, con la battuta dell'allenatore rossonero: "L'ho detto in panchina, se si butta con lui che lo chiude, lo para". E invece, Maignan ha deciso di buttarsi dall'altro lato, permettendo al colombiano di segnare la sua prima rete con la maglia del Pisa, in seguito a un calcio di rigore da lui stesso conquistato, dopo che un suo tiro ha trovato la deviazione con un braccio da parte di De Winter. D'altronde, chi meglio di Allegri conosce Cuadrado? Ai tempi della Juventus, il colombiano ha giocato sotto la guida del tecnico livornese 161 partite in Serie A.