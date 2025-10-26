Quanti parlano la lingua di Dybala in serie A?
Il commento del direttore dopo la vittoria della Roma in casa del Sassuolo, grazie al gol della Joya nel primo tempo
La Roma torna in vetta alla classifica insieme con il Napoli di Conte grazie alla vittoria in casa del Sassuolo firmata dal gol di Dybala. Ecco il commento sulla sua pagina Instagram del direttore Ivan Zazzaroni:
"Di spalle quello che per molti è un giocatore finito eppure in campo parla ancora una lingua che in Serie A conoscono al massimo in due o tre". #Dybala