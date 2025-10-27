Mariani diventa un caso, Rocchi lo ferma: l’arbitro di Napoli-Inter a riposo, errori troppo gravi

Non è stata una domenica serena per Gianluca Rocchi. Gli arbitraggi di sabato (in particolare Chiffi a Parma-Como e Mariani in Napoli-Inter, in ordine di apparizione) hanno messo la giornata in salita, come non bastassero già le polemiche post Milan-Pisa (quello di Pavlovic sul tiro di Leao verrà ceralaccato come fuorigioco e c’è in atto anche una riflessione su quello di Fofana). La prima conseguenza è che, con il bianchetto (o la gomma da cancellare) il designatore della serie A ha depennato il nome di Mariani, togliendolo dal possibile (probabile) raddoppio nel turno infrasettimanale (essendo stato al Mondiale Under 20, dove ha diretto la finale, ha solo due gare in A quest’anno, quella di sabato compresa). Troppo grave l’errore del Maradona. A fargli compagnia, anche l’assistente Bindoni, cui è mancato quell’attimo di lucidità per rimanere in silenzio. Lui, Bindoni, non era inserito nel lotto della 9ª giornata che inizierà domani, ma prima di rivederlo in campo passerà più di qualche giorno. Considerando che c’è la sosta per le Nazionali, se ne parlerà per fine novembre. Mariani, invece, sicuramente resterà fermo anche per la 10ª giornata, poi potrebbe tornare in B nel weekend successivo. Forse. Per quanto riguarda Chiffi, invece, il paradosso che è l’osservatore lo ha “premiato” per quel rigore trasformato in punizione, ma soprattutto per una partita piena di errori (almeno due gialli netti mancati, uno è quello per Smolcic, clamoroso). Un voto (alto, davvero) che certifica come la ConPro sia stato uno degli errori più grandi degli ultimi anni partoriti dall’AIA. Chiffi salterà l’infrasettimanale, andrà a VAR, così capirà cosa significa essere sulla linea dell’area o fuori. Speriamo lo capisca anche Mazzoleni, il VAR di Parma-Como, che forse dovrebbe concentrarsi più sul suo lavoro da VAR Pro: non vedere un fallo chiaramente sulla linea dell’area con l’ausilio della tecnologia è delittuoso.