Dove vedere Roma-Parma in tv? Dazn o Sky, orario

Roma-Parma, l'orario

Roma-Parma andrà in scena oggi, mercoledì 29 ottobre, alle ore 18:30 allo stadio Olimpico di Roma.

Dove vedere Roma-Parma in diretta tv

Roma-Parma sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva su Sky Sport, ai canali Sky Sport Calcio e Sky Sport 252. È possibile attivare l’app di DAZN su ogni comune smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Roma-Parma, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e NowTV. Le omonime applicazioni mobili sono disponibili gratuitamente su Play Store e App Store e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Serie A in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.