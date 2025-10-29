Dove vedere Roma-Parma in tv? Dazn o Sky, orario
La Roma vuole tenere il passo del Napoli vittorioso a Lecce. Dopo la vittoria contro il Sassuolo, all'Olimpico i giallorossi di Gasperini ospitano per la nona giornata di Serie A il Parma di Carlos Cuesta. Gli emiliani, che nell'ultimo turno hanno pareggiato con il Como, cercano punti utili per uscire dalle zone basse della classifica.
Roma-Parma, l'orario
Roma-Parma andrà in scena oggi, mercoledì 29 ottobre, alle ore 18:30 allo stadio Olimpico di Roma.
Dove vedere Roma-Parma in diretta tv
Roma-Parma sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva su Sky Sport, ai canali Sky Sport Calcio e Sky Sport 252. È possibile attivare l’app di DAZN su ogni comune smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Roma-Parma, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e NowTV. Le omonime applicazioni mobili sono disponibili gratuitamente su Play Store e App Store e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Serie A in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Gasperini e Cuesta
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, N'Dicka; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dybala. Allenatore: Gasperini.
A disposizione: Gollini, Vasquez, Ghilardi, Ziolkowski, Rensch, Tsimikas, Pisilli, El Aynaoui, Baldanzi, Bailey, El Shaarawy, Ferguson, Dovbyk.
Indisponibili: Angelino. Squalificati: - Diffidati: -
PARMA (4-4-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti, Britschgi; Lovik, Bernabé, Estevez, Ordonez; Pelegrino, Cutrone. Allenatore: Cuesta.
A disposizione: Corvi, Rinaldi, Troilo, Ndyaie, Sorensen, Trabucchi, Plicco, Cremaschi, Cardinali, Hernani, Benedyczak, Begic, Djuric.
Indisponibili: Keita, Ondrejka, Frigan, Valeri, Almqvist, Oristanio. Squalificati: - Diffidati: -
