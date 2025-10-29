Corriere dello Sport.it
Dove vedere Juve-Udinese in tv? Dazn o Sky, orario

Anche Spalletti atteso ad assistere alla sfida dell'Allianz Stadium: le possibili scelte di Brambilla e Runjaic
Ore caldissime in casa Juventus. Al via l'era post-Tudor. All'Allianz Stadium, dove sarà presente anche il prossimo tecnico Luciano Spalletti, i bianconeri guidati da Brambilla, senza successo da otto partite (e senza gol da quattro) ospiteranno l'Udinese di Runjaic.

Juventus-Udinese, l'orario

Juventus-Udinese andrà in scena oggi, mercoledì 29 ottobre, alle ore 18:30 all'Allianz Stadium di Torino.

Dove vedere Juventus-Udinese in diretta tv

Juventus-Udinese sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l’app di DAZN su ogni comune smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Juventus-Udinese, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN. L’omonima applicazione mobile è disponibile gratuitamente su Play Store e App Store e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Serie A in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Le probabili formazioni di Brambilla e Runjaic

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Joao Mario, Locatelli, K.Thuram, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Brambilla.

A disposizione: Perin, Fuscaldo, Pedro Felipe, Rugani, McKennie, Kostic, Adzic, Miretti, Koopmeiners, Zhegrova, Openda, David.

Indisponibili: Milik, Cabal, Bremer, Pinsoglio. Squalificati: - Diffidati: -

UDINESE (3-5-2): Okoye; Goglichidze, Kabasele, Bertola, Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis. Allenatore: Runjaic.

A disposizione: Sava, Padelli, Palma, Solet, Zemura, Zarraga, Miller, lovric, Ekkelenkamp, Zanoli, Rui Modesto, Gueye, Bayo, Buksa.

Indisponibili: Nunziante, Kristensen. Squalificati: - Diffidati: -.

