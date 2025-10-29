Corriere dello Sport.it
mercoledì 29 ottobre 2025
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Dove vedere Inter-Fiorentina in tv? Dazn o Sky, orario

Tutto quello che c'è da sapere sulla partita di San Siro: le possibili scelte di Chivu e Pioli
TagsSerie AInterFiorentina

Dopo la sconfitta contro il Napoli torna in campo l'Inter. Al "Meazza" i nerazzurri di Chivu vogliono ritrovare immediatamente i tre punti. Davanti ci sarà una squadra che invece i tre punti ancora non li hanno mai raccolti in campionato: la Fiorentina dell'ex Stefano Pioli.

Inter-Fiorentina, l'orario

Inter-Fiorentina andrà in scena oggi, mercoledì 29 ottobre, alle ore 20:45 allo stadio "Meazza" di San Siro.

Dove vedere Inter-Fiorentina in diretta tv

Inter-Fiorentina sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva su Sky Sport, ai canali Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. È possibile attivare l’app di DAZN su ogni comune smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Inter-Fiorentina, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e NowTV. Le omonime applicazioni mobili sono disponibili gratuitamente su Play Store e App Store e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Serie A in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Le probabili formazioni di Chivu e Pioli

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro Martinez, P.Esposito. Allenatore: Chivu.

A disposizione: Calligaris, Taho, Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto, Luis Henrique, Diouf, Frattesi, Zielinski, Bonny.

Indisponibili: Thuram, Mkhitaryan, Darmian, Palacios, Di Gennaro, J.Martinez. Squalificati: - Diffidati: -

FIORENTINA (3-5-1-1): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodò, Sohm, Mandragora, Ndour, Gosens; Gudmundsson; Kean. Allenatore: Pioli.

A disposizione: Martinelli, P.Marì, Viti, Fortini, Parisi, Kouadio, Richardson, Fagioli, Fazzini, Nicolussi Caviglia, Dzeko, Piccoli, Lezzerini.

Indisponibili: Kouame, Lamptey, Sabiri. Squalificati: - Diffidati: -

 

 

 

 

 

