Dove vedere Inter-Fiorentina in tv? Dazn o Sky, orario

Dopo la sconfitta contro il Napoli torna in campo l' Inter . Al "Meazza" i nerazzurri di Chivu vogliono ritrovare immediatamente i tre punti. Davanti ci sarà una squadra che invece i tre punti ancora non li hanno mai raccolti in campionato: la Fiorentina dell'ex Stefano Pioli .

Inter-Fiorentina, l'orario

Inter-Fiorentina andrà in scena oggi, mercoledì 29 ottobre, alle ore 20:45 allo stadio "Meazza" di San Siro.

Dove vedere Inter-Fiorentina in diretta tv

Inter-Fiorentina sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva su Sky Sport, ai canali Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. È possibile attivare l’app di DAZN su ogni comune smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Inter-Fiorentina, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e NowTV. Le omonime applicazioni mobili sono disponibili gratuitamente su Play Store e App Store e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Serie A in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.