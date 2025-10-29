Bonazzoli lancia la Cremonese: Genoa ultimo e contestato dai tifosi

Genoa-Cremonese, tabellino e statistiche

Bonazzoli show: il Genoa si sveglia troppo tardi

Dopo quattro minuti la Cremonese sblocca il risultato, grazie ad una splendida rovesciata (la seconda dopo quella all'esordio con il Milan) di Bonazzoli: il centravanti grigiorosso si avventa su una palla vacante in area, dopo un corner, e insacca con un colpo eccezionale. I padroni di casa accusano il colpo e Bondo sfiora il raddoppio con un bolide dal limite dell'area che si perde sul fondo. Il primo squillo del Genoa arriva alla mezz'ora: Ekathor si gira e calcia con il destro, con la palla che attarversa tutto lo specchio della porta e si perde sul fondo. E' l'episodio che cambia l'inerzia della gara: prima dell'intervallo gli uomini di Vieira creano almeno altre tre palle gol, con Masini, Martin e Cornet, che si vede respingere il tiro ravvvicinato e a botta sicura, da un intervento miracoloso di Bianchetti.

Bonazzoli infierisce, i tifosi del Genoa contestano

Nel momento migliore del Genoa, arriva il raddoppio della Cremonese: in una delle prime giocate della ripresa, è Bonazzoli a trovare il raddoppio, girando al volo un corner di Vandeputte. Il tiro è respinto dal portiere Leali, ma dopo che la sfera aveva superato la linea di porta. Vieira inserisce Ekuban e Vitinha, che dopo un minuto devia in rete un cross di Martin. Ma il Var annulla per una posizione di fuorigioco di partenza del numero nove rossoblù. Il genoa attacca, ci prova ancora con Frendrup, ma non riesce a creare pericoli all'attenta difesa grigiorossa. Nel finale esplode la contestazione dei tifosi rossoblù.