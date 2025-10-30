Spalletti, ecco il suo staff: tutti i nomi di chi lo seguirà alla Juve
Il tecnico ha scelto i collaboratori che lo affiancheranno nell'avventura a Torino
Spalletti porterà alla Juve cinque collaboratori, gli stessi del biennio a Coverciano. Marco Domenichini è il suo fidatissimo vice. Daniele Baldini è l'altro assistente tecnico, ex difensore centrale dell'Empoli che spesso mandava in area di rigore a saltare di testa come centravanti aggiunto nei finali. Salvatore Russo, detto Sasà, completa il reparto degli allenatori che lavorano sul campo. Francesco Sinatti e Franco Ferrini i preparatori atletici (erano anche in azzurro). Resta da scegliere il preparatore dei portieri. Marco Savorani, conosciuto la seconda volta alla Roma, lo aveva ritrovato con l'Italia ma in estate è andato all'Atalanta.