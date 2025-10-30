Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 30 ottobre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Spalletti, ecco il suo staff: tutti i nomi di chi lo seguirà alla Juve

Il tecnico ha scelto i collaboratori che lo affiancheranno nell'avventura a Torino
1 min
Spalletti porterà alla Juve cinque collaboratori, gli stessi del biennio a Coverciano. Marco Domenichini è il suo fidatissimo vice. Daniele Baldini è l’altro assistente tecnico, ex difensore centrale dell’Empoli che spesso mandava in area di rigore a saltare di testa come centravanti aggiunto nei finali. Salvatore Russo, detto Sasà, completa il reparto degli allenatori che lavorano sul campo. Francesco Sinatti e Franco Ferrini i preparatori atletici (erano anche in azzurro). Resta da scegliere il preparatore dei portieri. Marco Savorani, conosciuto la seconda volta alla Roma, lo aveva ritrovato con l’Italia ma in estate è andato all’Atalanta.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

In attesa di Spalletti la Juve torna a vincereJuve ok aspettando Spalletti