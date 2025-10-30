Dove vedere Pisa-Lazio in tv? Dazn o Sky, orario
Dopo la vittoria di misura con l'ultima Juve di Igor Tudor, la Lazio di Maurizio Sarri fa visita al neopromosso Pisa di Alberto Gilardino, in occasione del turno infrasettimanale che vale la nona giornata del campionato di Serie A. Biancocelesti a quota 11 in classifica, attualmente a -4 dalla zona Europa, mentre i toscani hanno necessariamente bisogno di punti per abbandonare la zona rossa della graduatoria.
Pisa-Lazio, l'orario
Il confronto tra Pisa e Lazio andrà in scena oggi, giovedì 30 ottobre, alle ore 20:45 all'Arena Garibaldi - Romeo Anconetani di Pisa.
Dove vedere Pisa-Lazio in diretta tv
Pisa-Lazio sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva sui canali Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.
Pisa-Lazio, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo solo su DAZN, Sky Go e Now. Le omonime applicazioni sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita in diretta anche su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Gilardino e Sarri
PISA (3-5-1-1): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Denoon; Touré, Akinsanmiro, Aebischer, Marin, Cuadrado; Tramoni; Nzola. Allenatore: Gilardino.
A disposizione: Nicolas, Scuffet, Calabresi, Bonfanti, Mbambi, Leris, Hojholt, Piccinini, Angori, Vural, Moreo, Meister, Buffon, Lorran.
Indisponibili: Albiol, Stengs, Lusuardi, Esteves, Maucci. Squalificati: -. Diffidati: -.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. Allenatore: Sarri.
A disposizione: Mandas, Furlanetto, Patric, Provstgaard, Lu. Pellegrini, Vecino, Belahyane, Noslin, Pedro.
Indisponibili: Tavares, Cancellieri, Castellanos, Hysaj, Rovella, Dele-Bashiru. Squalificati: -. Diffidati: -.
Dopo la vittoria di misura con l'ultima Juve di Igor Tudor, la Lazio di Maurizio Sarri fa visita al neopromosso Pisa di Alberto Gilardino, in occasione del turno infrasettimanale che vale la nona giornata del campionato di Serie A. Biancocelesti a quota 11 in classifica, attualmente a -4 dalla zona Europa, mentre i toscani hanno necessariamente bisogno di punti per abbandonare la zona rossa della graduatoria.
Pisa-Lazio, l'orario
Il confronto tra Pisa e Lazio andrà in scena oggi, giovedì 30 ottobre, alle ore 20:45 all'Arena Garibaldi - Romeo Anconetani di Pisa.
Dove vedere Pisa-Lazio in diretta tv
Pisa-Lazio sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva sui canali Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.
Pisa-Lazio, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo solo su DAZN, Sky Go e Now. Le omonime applicazioni sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita in diretta anche su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.