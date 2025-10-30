Dove vedere Pisa-Lazio in tv? Dazn o Sky, orario

Pisa-Lazio, l'orario

Il confronto tra Pisa e Lazio andrà in scena oggi, giovedì 30 ottobre, alle ore 20:45 all'Arena Garibaldi - Romeo Anconetani di Pisa.

Dove vedere Pisa-Lazio in diretta tv

Pisa-Lazio sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva sui canali Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.

Pisa-Lazio, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN, Sky Go e Now. Le omonime applicazioni sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita in diretta anche su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.