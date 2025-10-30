Dove vedere Cagliari-Sassuolo in tv? Dazn o Sky, orario
Avvio di campionato in linea con le aspettative per il Sassuolo di Fabio Grosso, squadra neopromossa che continua a vantare un buon margine sulla zona retrocessione e punta a navigare nel cuore della classifica di questa Serie A. Oggi, la sfida in casa del Cagliari di Fabio Pisacane, formazione che proverà a far valere il fattore campo, a pochi giorni dal prezioso pareggio ottenuto a Verona. Obiettivo comune per i due allenatori.
Cagliari-Sassuolo, l'orario
Cagliari-Sassuolo si disputerà oggi, giovedì 30 ottobre, alle ore 18:30 all'Unipol Domus.
Dove vedere Cagliari-Sassuolo in diretta tv
Cagliari-Sassuolo sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Cagliari-Sassuolo, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è disponibile su Play Store e App Store, nonché accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Serie A in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Pisacane e Grosso
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Mina, Luperto; Palestra, Adopo, Prati, Folorunsho, Felici; S. Esposito, Borrelli. Allenatore: Pisacane.
A disposizione: Ciocci, Sarno Zé Pedro, Obert, Rodriguez, Idrissi, Di Pardo, Mazzitelli, Cavuoti, Liteta, Kilicsoy, Gaetano, Luvumbo, Pavoletti.
Indisponibili: Radunovic, Pintus, Deiola, Rog, Belotti. Squalificati: -. Diffidati: Obert.
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Coulibaly, Idzes, Muharemovic, Doig; Vrancx, Matic, Koné; Volpato, Cheddira, Laurienté. Allenatore: Grosso.
A disposizione: Turati, Zacchi, Walukiewicz, Y. Paz, Odenthal, Lipani, Thorstvedt, Iannoni, Pierini, Fadera, Moro, Pinamonti.
Indisponibili: Pieragnolo, Satalino, Boloca, Skjellerup, Romagna, Berardi. Squalificati: -. Diffidati: Doig.
