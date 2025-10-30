Dove vedere Cagliari-Sassuolo in tv? Dazn o Sky, orario

Cagliari-Sassuolo, l'orario

Cagliari-Sassuolo si disputerà oggi, giovedì 30 ottobre, alle ore 18:30 all'Unipol Domus.

Dove vedere Cagliari-Sassuolo in diretta tv

Cagliari-Sassuolo sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Cagliari-Sassuolo, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è disponibile su Play Store e App Store, nonché accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Serie A in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.