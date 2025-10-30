Corriere dello Sport.it
Dove vedere Cagliari-Sassuolo in tv? Dazn o Sky, orario

Neroverdi ospiti dei sardi in occasione del turno infrasettimanale che vale la nona giornata di Serie A: le probabili scelte di Pisacane e Grosso
TagsCagliariSassuoloSerie A

Avvio di campionato in linea con le aspettative per il Sassuolo di Fabio Grosso, squadra neopromossa che continua a vantare un buon margine sulla zona retrocessione e punta a navigare nel cuore della classifica di questa Serie A. Oggi, la sfida in casa del Cagliari di Fabio Pisacane, formazione che proverà a far valere il fattore campo, a pochi giorni dal prezioso pareggio ottenuto a Verona. Obiettivo comune per i due allenatori.

Cagliari-Sassuolo, l'orario

Cagliari-Sassuolo si disputerà oggi, giovedì 30 ottobre, alle ore 18:30 all'Unipol Domus.

Dove vedere Cagliari-Sassuolo in diretta tv

Cagliari-Sassuolo sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Cagliari-Sassuolo, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è disponibile su Play Store e App Store, nonché accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Serie A in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Le probabili formazioni di Pisacane e Grosso

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Mina, Luperto; Palestra, Adopo, Prati, Folorunsho, Felici; S. Esposito, Borrelli. Allenatore: Pisacane.

A disposizione: Ciocci, Sarno Zé Pedro, Obert, Rodriguez, Idrissi, Di Pardo, Mazzitelli, Cavuoti, Liteta, Kilicsoy, Gaetano, Luvumbo, Pavoletti.

Indisponibili: Radunovic, Pintus, Deiola, Rog, Belotti. Squalificati: -. Diffidati: Obert.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Coulibaly, Idzes, Muharemovic, Doig; Vrancx, Matic, Koné; Volpato, Cheddira, Laurienté. Allenatore: Grosso.

A disposizione: Turati, Zacchi, Walukiewicz, Y. Paz, Odenthal, Lipani, Thorstvedt, Iannoni, Pierini, Fadera, Moro, Pinamonti.

Indisponibili: Pieragnolo, Satalino, Boloca, Skjellerup, Romagna, Berardi. Squalificati: -. Diffidati: Doig.

 

