Il Sassuolo batte il Cagliari e aggancia l'Atalanta: Laurienté e Pinamonti decisivi, non basta Esposito

Il Sassuolo di Fabio Grosso vince all'Unipol Domus di Cagliari , grazie alle reti di Armand Laurienté e Andrea Pinamonti , che rendono vano anche il gol di Sebastiano Esposito . Succede tutto nella ripresa , con i neroverdi bravi a difendere il vantaggio nel finale e a portare a casa una vittoria che vale il decimo posto in classifica, in attesa del risultato di Pisa-Lazio .

Cagliari-Sassuolo 1-2: Laurienté e Pinamonti premiano Grosso, non basta Esposito

Primi 45 minuti poveri di emozioni all'Unipol Domus, con Cagliari e Sassuolo più attente a non sbilanciarsi e a non concedere facili chances agli attacchi avversari. L'unico lampo è targato Sebastiano Esposito, il cui gol viene annullato al 27' per posizione di offside. Vanificato anche il bel cross di Palestra, a causa della spizzata di Borrelli. Nella ripresa, invece, sono i neroverdi ad imporre le loro qualità, con Laurienté bravo a disegnare una splendida punizione dai 20 metri: l'esterno offensivo del Sassuolo apre il piatto e fulmina Caprile. I padroni di casa provano a reagire con Zappa, che scheggia una traversa, ma subiscono il raddoppio degli ospiti, spietati con Pinamonti a tu per tu con Caprile. Finalizzato l'assist dell'ex Roma Volpato. Spinto dal proprio pubblico, il Cagliari non molla e centra il bersaglio con Esposito, complice l'ottimo ingresso di Felici. Il ragazzo scuola Inter ritrova la via del gol dopo più di 280 giorni di digiuno, ma non basta al Cagliari per evitare la quarta sconfitta in campionato. Il Sassuolo, dal canto suo, vola a quota 13, agganciando così l'Atalanta di Ivan Juric.