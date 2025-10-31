Serie A, gli arbitri: Zufferli per Napoli-Como. Guida dirige Milan-Roma a San Siro 

Sono stati decisi gli arbitri della decima giornata di Serie A. Luca Zufferli dirigerà Napoli-Como, in programma sabato alle 18. Insieme al fischietto della sezione di Udine, al Maradona ci saranno gli assistenti Mokhtar e Fontemurato, il quarto ufficiale di gara Crezzini e gli arbitri Var Di Bello e Abisso. L'attesa sfida tra Milan e Roma, in programma domenica sera a San Siro, è stata affidata a Marco Guida di Torre Annunziata. Con lui i guardalinee Dei Giudici e Christian Rossi, il quarto ufficiale di gara Marchetti e gli arbitri Var Di Paolo e ancora Di Bello.