Dove vedere Udinese-Atalanta in tv? Dazn o Sky, orario
Archiviato il pari con il Milan di Massimiliano Allegri, l’Atalanta di Ivan Juric vuole ritrovare la vittoria e lanciarsi verso le zone nobili della classifica. Di fronte, l’Udinese di Kosta Runjaic, reduce dal ko incassato a Torino contro la Juventus. Partita speciale per Samardzic, ex di turno proprio come Zaniolo.
Udinese-Atalanta, l’orario
Udinese-Atalanta si giocherà oggi, sabato 1 novembre, alle ore 15 al “Bluenergy Stadium” di Udine.
Dove vedere Udinese-Atalanta in diretta tv
Udinese-Atalanta sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l’app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISIOM Box.
Udinese-Atalanta, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo solo su DAZN. L’omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store. Una volta effettuato il login, previo abbonamento, basterà selezionare l’evento di riferimento e godersi i 90 minuti. Potrete seguire la partita di Serie A in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Runjaic e Juric
UDINESE (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Zemura; Zaniolo, Buksa. Allenatore: Runjaic.
A disposizione: Sava, Padelli, Palma, Goglichidze, Kamara, Zarraga, Miller, Lovric, Piotrowski, Ehizibue, Rui Modesto, Gueye, Bravo, Bayo.
Indisponibili: Nunziante, Kristensen, Davis. Squalificati: -. Diffidati: -.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Zalewski; De Ketelaere, Lookman; Krstovic. Allenatore: Juric.
A disposizione: Rossi, Sportiello, Bellanova, Obric, Bernasconi, Ahanor, Musah, Brescianini, Sulemana, Scamacca, Samardzic.
Indisponibili: De Roon, Kolasinac, Scalvini, Bakker. Squalificati: -. Diffidati: -.
