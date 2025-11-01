Dove vedere Udinese-Atalanta in tv? Dazn o Sky, orario

Udinese-Atalanta, l’orario

Udinese-Atalanta si giocherà oggi, sabato 1 novembre, alle ore 15 al “Bluenergy Stadium” di Udine.

Dove vedere Udinese-Atalanta in diretta tv

Udinese-Atalanta sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l’app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISIOM Box.

Udinese-Atalanta, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN. L’omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store. Una volta effettuato il login, previo abbonamento, basterà selezionare l’evento di riferimento e godersi i 90 minuti. Potrete seguire la partita di Serie A in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.