Dove vedere Napoli-Como in tv? Dazn o Sky, orario

A pochi giorni dalle vittorie con Inter e Lecce, il Napoli di Antonio Conte torna al “Maradona” per ospitare il Como di Cesc Fabregas, in occasione della sfida valida per la decima giornata del campionato di Serie A . Azzurri sempre in testa con 21 punti all’attivo, appaiati alla Roma di Gasperini. Lariani lanciati verso l’Europa che conta e intenzionati a dimenticare l’etichetta di "sorpresa".

Napoli-Como, l’orario

Napoli-Como si disputerà oggi, sabato 1 novembre, alle ore 18 allo stadio “Diego Armando Maradona”.

Dove vedere Napoli-Como in diretta tv

Napoli-Como sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l’app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISIOM Box.

Napoli-Como, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN. L’omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Serie A in diretta anche su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.