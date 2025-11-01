Dove vedere Napoli-Como in tv? Dazn o Sky, orario
A pochi giorni dalle vittorie con Inter e Lecce, il Napoli di Antonio Conte torna al “Maradona” per ospitare il Como di Cesc Fabregas, in occasione della sfida valida per la decima giornata del campionato di Serie A. Azzurri sempre in testa con 21 punti all’attivo, appaiati alla Roma di Gasperini. Lariani lanciati verso l’Europa che conta e intenzionati a dimenticare l’etichetta di "sorpresa".
Napoli-Como, l’orario
Napoli-Como si disputerà oggi, sabato 1 novembre, alle ore 18 allo stadio “Diego Armando Maradona”.
Dove vedere Napoli-Como in diretta tv
Napoli-Como sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l’app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISIOM Box.
Napoli-Como, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo solo su DAZN. L’omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Serie A in diretta anche su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Conte e Fabregas
NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Spinazzola; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Hojlund, Neres. Allenatore: Conte.
A disposizione: Contini, Ferrante, Gutierrez, Juan Jesus, Olivera, Elmas, Lobotka, Vergara, Lucca, Mazzocchi, Beukema, Marianucci, Ambrosino, Lang.
Indisponibili: Meret, De Bruyne, Lukaku. Squalificati: -. Diffidati: -.
COMO (4-2-3-1): Butez; Posch, Ramon, Diego Carlos, Valle; Perrone, Da Cunha; Kuhn, N. Paz, Assane Diao; Douvikas. Allenatore: Fabregas.
A disposizione: Cavlina, Vigorito, Goldaniga, Moreno, Jack, Smolcic, Caqueret, Kempf, Morata, van der Brempt, Baturina, Addai, Vojvoda, Jesus Rodriguez.
Indisponibili: Sergi Roberto, Dossena. Squalificati: -. Diffidati: -.
A pochi giorni dalle vittorie con Inter e Lecce, il Napoli di Antonio Conte torna al “Maradona” per ospitare il Como di Cesc Fabregas, in occasione della sfida valida per la decima giornata del campionato di Serie A. Azzurri sempre in testa con 21 punti all’attivo, appaiati alla Roma di Gasperini. Lariani lanciati verso l’Europa che conta e intenzionati a dimenticare l’etichetta di "sorpresa".
Napoli-Como, l’orario
Napoli-Como si disputerà oggi, sabato 1 novembre, alle ore 18 allo stadio “Diego Armando Maradona”.
Dove vedere Napoli-Como in diretta tv
Napoli-Como sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l’app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISIOM Box.
Napoli-Como, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo solo su DAZN. L’omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Serie A in diretta anche su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.