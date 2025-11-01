Corriere dello Sport.it
sabato 1 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale

Dove vedere Napoli-Como in tv? Dazn o Sky, orario

Torna in campo la squadra di Antonio Conte, pronta ad ospitare la formazione di Cesc Fabregas al Maradona: le probabili scelte dei due allenatori
TagsSerie AnapoliComo

A pochi giorni dalle vittorie con Inter e Lecce, il Napoli di Antonio Conte torna al “Maradona” per ospitare il Como di Cesc Fabregas, in occasione della sfida valida per la decima giornata del campionato di Serie A. Azzurri sempre in testa con 21 punti all’attivo, appaiati alla Roma di Gasperini. Lariani lanciati verso l’Europa che conta e intenzionati a dimenticare l’etichetta di "sorpresa".

Napoli-Como, l’orario

Napoli-Como si disputerà oggi, sabato 1 novembre, alle ore 18 allo stadio “Diego Armando Maradona”.

Dove vedere Napoli-Como in diretta tv

Napoli-Como sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l’app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISIOM Box.

Napoli-Como, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN. L’omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Serie A in diretta anche su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Le probabili formazioni di Conte e Fabregas

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Spinazzola; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Hojlund, Neres. Allenatore: Conte.

A disposizione: Contini, Ferrante, Gutierrez, Juan Jesus, Olivera, Elmas, Lobotka, Vergara, Lucca, Mazzocchi, Beukema, Marianucci, Ambrosino, Lang.

Indisponibili: Meret, De Bruyne, Lukaku. Squalificati: -. Diffidati: -.

COMO (4-2-3-1): Butez; Posch, Ramon, Diego Carlos, Valle; Perrone, Da Cunha; Kuhn, N. Paz, Assane Diao; Douvikas. Allenatore: Fabregas.

A disposizione: Cavlina, Vigorito, Goldaniga, Moreno, Jack, Smolcic, Caqueret, Kempf, Morata, van der Brempt, Baturina, Addai, Vojvoda, Jesus Rodriguez.

Indisponibili: Sergi Roberto, Dossena. Squalificati: -. Diffidati: -.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

A pochi giorni dalle vittorie con Inter e Lecce, il Napoli di Antonio Conte torna al “Maradona” per ospitare il Como di Cesc Fabregas, in occasione della sfida valida per la decima giornata del campionato di Serie A. Azzurri sempre in testa con 21 punti all’attivo, appaiati alla Roma di Gasperini. Lariani lanciati verso l’Europa che conta e intenzionati a dimenticare l’etichetta di "sorpresa".

Napoli-Como, l’orario

Napoli-Como si disputerà oggi, sabato 1 novembre, alle ore 18 allo stadio “Diego Armando Maradona”.

Dove vedere Napoli-Como in diretta tv

Napoli-Como sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l’app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISIOM Box.

Napoli-Como, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN. L’omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Serie A in diretta anche su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Gilmour, voglia di golCompleanno Maradona, il video da brividi
1
Dove vedere Napoli-Como in tv? Dazn o Sky, orario
2
Le probabili formazioni di Conte e Fabregas