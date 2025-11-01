Zaniolo lancia l'Udinese: Atalanta ko, prima sconfitta per Juric
All'Udinese basta il gol dell'ex: 1-0 contro l'Atalanta grazie alla rete di Nicolò Zaniolo. L'ex dei bergamaschi nel finale del primo tempo ha deciso la partita del Bluenergy Stadium. I friulani si riprendono dopo lo stop in trasferta allo Stadium e tornano ai tre punti, salendo a quota 15 punti, a ridosso della zona Europa, in attesa delle altre partite. Prima sconfitta stagionale per l'Atalanta, ma il momento rimane delicato: la vittoria manca da oltre un mese e la squadra era reduce da una striscia di cinque pareggi consecutivi tra campionato e Champions League.
A Runjaic basta Zanioli: l'Udinese vince contro l'Atalanta
Primo tempo molto equilibrato tra le due squadre con tante occasioni da una parte e dall'altra. Per l'Udinese, Zaniolo e Atta creano diverse difficoltà dalle parti di Carnesecchi. Ma a passare in vantaggio è l'Atalanta con Sulemana che la mette dentro su assist di Zappacosta. Gol che però viene annullato per un fuorigioco precedente dell'esterno dei bergamaschi. Nel finale del primo tempo, passa avanti l'Udinese: Ekkelenkamp lancia Kamara, da fondo campo la mette a rimorchio rasoterra all'altezza del dischetto dove c'è Zaniolo che con il mancino la mette dentro. Nella ripresa, la squadra di Juric si riversa in avanti alla ricerca del pareggio, ma sbattono sul muro difensivo dei friulani. Menzione d'onore per Kabasele che al 62' intercetta in area il cross di Zappacosta verso Krstovic che stava andando a colpire a botta sicura.