Zaniolo lancia l'Udinese: Atalanta ko, prima sconfitta per Juric

All'Udinese basta il gol dell'ex: 1-0 contro l'Atalanta grazie alla rete di Nicolò Zaniolo. L'ex dei bergamaschi nel finale del primo tempo ha deciso la partita del Bluenergy Stadium. I friulani si riprendono dopo lo stop in trasferta allo Stadium e tornano ai tre punti, salendo a quota 15 punti, a ridosso della zona Europa, in attesa delle altre partite. Prima sconfitta stagionale per l'Atalanta, ma il momento rimane delicato: la vittoria manca da oltre un mese e la squadra era reduce da una striscia di cinque pareggi consecutivi tra campionato e Champions League.