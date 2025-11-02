Corriere dello Sport.it
domenica 2 novembre 2025
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Dove vedere Verona-Inter in tv? Dazn o Sky, orario

Il "Bentegodi" teatro della sfida dell'ora di pranzo tra i gialloblù e i nerazzurri: le scelte di formazione di Zanetti e Chivu
Serie A Inter Verona

Il "Bentegodi" è il teatro della sfida dell'ora di pranzo della domenica della decima giornata di Serie A. L'Hellas Verona, dopo la sconfitta contro il Como, torna in casa dove ospita l'Inter di Chivu. I nerazzurri vogliono avvicinarsi al Napoli che ha pareggiato nell'anticipo. Chivu ancora senza Thuram.

Verona-Inter, l’orario

Verona-Inter andrà in scena oggi, domenica 2 novembre, alle ore 12:30 allo stadio "Bentegodi" di Verona.

Dove vedere Verona-Inter in diretta tv

Verona-Inter sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN.

Verona-Inter, dove vederla in streaming

La sfida dello “Bentegodi” sarà visibile live in streaming su DAZN. L'omonima applicazione mobile è disponibile gratuitamente su Play Store e App Store e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Le formazioni ufficiali di Zanetti e Chivu

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Nelsson, Bella-Kotchap, Frese; Belghali, Gagliardini, Akpa-Akpro, Bernede, Bradaric; Giovane, Gift-Orban. Allenatore: Zanetti

A disposizione: Perilli, Toniolo, Valentini, Sarr, Slotsager, Kastanos, Harroui, Kurti, Ebosse, Mosquera, Niasse, Cham, Ajayi.

Indisponibili: Al-Musrati, Nunez, Oyegoke, Serdar, Suslov, Yellu. Squalificati: -. Diffidati: Belghali.

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Luis Henrique, Zielinski, Calhanoglu, Sucic, Carlos Augusto; L. Martinez, Bonny. Allenatore: Chivu

A disposizione: Martinez, Taho, Dumfries, de Vrij, Acerbi, Frattesi, Diouf, Barella, Dimarco, Alexiou, Lavelli, Esposito

Indisponibili: Darmian, Di Gennaro, Palacios, Mkhitaryan, M.Thuram. Squalificati: -. Diffidati: -.

 

 

 

 

 

