Doppietta di Castro e Miranda trascinano il Bologna: Parma sconfitto con un uomo in meno

Il Bologna vince 3-1 in casa del Parma nella decima giornata di Serie A . Eppure, al Tardini passano appena tredici secondi e gli uomini di Cuesta passano in vantaggio con Bernabé , che raccoglie il pallone nell'area avversaria dopo un lungo rilancio di Suzuki e trafigge Skorupski . Un inizio fulminante per i crociati che però non scoraggia i rossoblù.

Il Parma perde due giocatori per infortunio e resta in dieci

Al 17', infatti, la squadra di Italiano (ancora lontano dalla panchina dopo la polmonite) pareggia i conti con una zampata di Castro su un cross basso di Holm. Un po' più demoralizzato invece l'allenatore più giovane del nostro campionato, visto che è costretto a sostituire Estevez e Circati per infortunio oltre a fare i conti con l'espulsione di Ordonez per doppia ammonizione al 35'.

Doppietta di Castro e gol di Miranda nella ripresa

A inizio ripresa Odgaard ha subito la possibilità per portare i suoi i vantaggio, ma spreca con il mancino da buona posizione. Al 56', dopo un diagonale di Benedyczak che termina di poco sul fondo, anche il Bologna perde un giocatore per infortunio: Freuler è infatti costretto al cambio per un infortunio alla spalla. Al Tardini comincia a piovere forte e al 68' si concretizza il vantaggio numerico degli ospiti con Castro, che sigla la sua personale doppietta dopo una mischia in area di rigore. Il Parma prova a reagire, ma in pieno recupero Miranda supera Suzuki un con un mancino potentissimo per il 3-1 definitivo.