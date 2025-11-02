Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
domenica 2 novembre 2025
Corriere dello Sport.it
Classifica di Serie A aggiornata dopo Milan-Roma: ecco cosa cambia

In attesa di Sassuolo-Genoa e Lazio-Cagliari, chi sale e chi scende in graduatoria
1 min

Grazie ad un gol di Pavlovic nel primo tempo, il Milan batte la Roma e la aggancia in classifica. In testa alla classifica resta il Napoli con 22 punti, che pareggia in casa contro il Como. Bene l'Inter, che passa a Verona e il Bologna, che vince a Parma. A un punto dalla squadra di Conte, quindi, si crea un terzetto con nerazzurri, rossoneri e giallorossi. A 18 punti il Bologna e la Juve.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

