lunedì 3 novembre 2025
Dove vedere Sassuolo-Genoa in tv? Dazn o Sky, orario

La prima partita dei rossoblù dopo la separazione con Vieira è al Mapei Stadium: le possibili scelte dei due allenatori
TagsSerie AGenoaSassuolo

Il Genoa si prepara a scendere in campo per la prima volta dopo la separazione con Vieira. I rossoblù, ultimi in classifica con 3 punti, contro il Sassuolo saranno guidati da Criscito. I neroverdi di Grosso, invece, vogliono proseguire il buon momento di forma dopo la vittoria in casa del Cagliari.

Sassuolo-Genoa, l’orario

Sassuolo-Genoa andrà in scena oggi, lunedì 3 novembre, alle ore 18:30 al Mapei Stadium di Reggio Emilia.

Dove vedere Sassuolo-Genoa in diretta tv

Sassuolo-Genoa sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN.

Sassuolo-Genoa, dove vederla in streaming

La sfida del Mapei Stadium sarà visibile live in streaming su DAZN. L'omonima applicazione mobile è disponibile gratuitamente su Play Store e App Store e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Le probabili formazioni di Grosso e Criscito

SASSUOLO (3-5-2): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso

A disposizione: Turati, Zacchi, Candè, Paz, Coulibaly, Odenthal, Lipani, Thorstvedt, Iannoni, Pierini, Volpato, Cheddira, Fadera, Moro.
Indisponibili: Pieragnolo, Satalino, Boloca, Skjellerup, Romagna. Squalificati: - Diffidati: Doig. 
 

GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup; Ellertson, Malinovskyi, Vitinha; Ekuban. All. Criscito.

A disposizione: Siegrist, Sabelli, Marcandalli, Cuenca, Thorsby, Onana, Cornet, Stanciu, Messias, Venturino, Carboni, Ekhator, Vitinha, Gronbaek, Fini. 
Indisponibili: Otoa. Squalificati: - Diffidati: Malinovskyi, Ostigard.  

 

 

 

 

 

 

 

 

