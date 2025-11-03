Dove vedere Sassuolo-Genoa in tv? Dazn o Sky, orario

Sassuolo-Genoa, l’orario

Sassuolo-Genoa andrà in scena oggi, lunedì 3 novembre, alle ore 18:30 al Mapei Stadium di Reggio Emilia.

Dove vedere Sassuolo-Genoa in diretta tv

Sassuolo-Genoa sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN.

Sassuolo-Genoa, dove vederla in streaming

La sfida del Mapei Stadium sarà visibile live in streaming su DAZN. L'omonima applicazione mobile è disponibile gratuitamente su Play Store e App Store e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.