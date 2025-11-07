Dove vedere Pisa-Cremonese in tv? Dazn o Sky, orario

Pisa-Cremonese, l'orario

Pisa-Cremonese andrà in scena oggi, venerdì 7 novembre, alle ore 20:45 alla Cetilar Arena di Pisa.

Dove vedere Pisa-Cremonese in diretta tv

Pisa-Cremonese sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva su Sky Sport Calcio.

Pisa-Cremonese, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono disponibili gratuitamente su Play Store e App Store e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire l'anticipo di Serie A in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.