Corriere dello Sport.it
venerdì 7 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale

Dove vedere Pisa-Cremonese in tv? Dazn o Sky, orario

Alla Cetilar Arena si apre l'undicesima giornata del campionato di Serie A: le possibili scelte di formazione di Gilardino e Nicola
TagsSerie APisacremonese

L'undicesima giornata di Serie A si apre alla Cetilar Arena. Il Pisa di Alberto Gilardino, reduce da quattro pareggi consecutivi ma senza ancora aver segnato in casa, ospita la Cremonese di Davide Nicola, che vuole subito tornare a fare punti dopo la sconfitta interna contro la Juventus. 

Pisa-Cremonese, l'orario

Pisa-Cremonese andrà in scena oggi, venerdì 7 novembre, alle ore 20:45 alla Cetilar Arena di Pisa.

Dove vedere Pisa-Cremonese in diretta tv

Pisa-Cremonese sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva su Sky Sport Calcio.

Pisa-Cremonese, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono disponibili gratuitamente su Play Store e App Store e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire l'anticipo di Serie A in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Le probabili formazioni di Gilardino e Nicola

PISA (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Akinsanmiro, Aebischer, Cuadrado, Leris; Moreo, Nzola. Allenatore: Alberto Gilardino.

A disposizione: Scuffet, Nicolas, Albiol, Denoon, Bonfanti, Mbambi, Angori, Marin, Hojholt, Piccinini, Vural, Meister, Buffon, Tramoni, Lorran.

Indisponibili: Stengs, Lusuardi, Esteves, Maucci. Squalificati: -. Diffidati: -.

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Bondo, Payero, Vandeputte, Floriani Mussolini; Bonazzoli, Vardy. Allenatore: Davide Nicola.

A disposizione: Silvestri, Nava, Ceccherini, Faye, Folino, Valoti, Sarmiento, Lordkipanidze, Vazquez, Johnsen.
Indisponibili: Colloco, Grassi, Pezzella, Moumbagna, Sanabria, Zerbin. Squalificati: -. Diffidati: -.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

L'undicesima giornata di Serie A si apre alla Cetilar Arena. Il Pisa di Alberto Gilardino, reduce da quattro pareggi consecutivi ma senza ancora aver segnato in casa, ospita la Cremonese di Davide Nicola, che vuole subito tornare a fare punti dopo la sconfitta interna contro la Juventus. 

Pisa-Cremonese, l'orario

Pisa-Cremonese andrà in scena oggi, venerdì 7 novembre, alle ore 20:45 alla Cetilar Arena di Pisa.

Dove vedere Pisa-Cremonese in diretta tv

Pisa-Cremonese sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva su Sky Sport Calcio.

Pisa-Cremonese, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono disponibili gratuitamente su Play Store e App Store e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire l'anticipo di Serie A in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Le ultime sulla CremonesePisa: cosa c'è da sapere
1
Dove vedere Pisa-Cremonese in tv? Dazn o Sky, orario
2
Le probabili formazioni di Gilardino e Nicola