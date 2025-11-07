Dove vedere Pisa-Cremonese in tv? Dazn o Sky, orario
L'undicesima giornata di Serie A si apre alla Cetilar Arena. Il Pisa di Alberto Gilardino, reduce da quattro pareggi consecutivi ma senza ancora aver segnato in casa, ospita la Cremonese di Davide Nicola, che vuole subito tornare a fare punti dopo la sconfitta interna contro la Juventus.
Pisa-Cremonese, l'orario
Pisa-Cremonese andrà in scena oggi, venerdì 7 novembre, alle ore 20:45 alla Cetilar Arena di Pisa.
Dove vedere Pisa-Cremonese in diretta tv
Pisa-Cremonese sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva su Sky Sport Calcio.
Pisa-Cremonese, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono disponibili gratuitamente su Play Store e App Store e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire l'anticipo di Serie A in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Gilardino e Nicola
PISA (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Akinsanmiro, Aebischer, Cuadrado, Leris; Moreo, Nzola. Allenatore: Alberto Gilardino.
A disposizione: Scuffet, Nicolas, Albiol, Denoon, Bonfanti, Mbambi, Angori, Marin, Hojholt, Piccinini, Vural, Meister, Buffon, Tramoni, Lorran.
Indisponibili: Stengs, Lusuardi, Esteves, Maucci. Squalificati: -. Diffidati: -.
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Bondo, Payero, Vandeputte, Floriani Mussolini; Bonazzoli, Vardy. Allenatore: Davide Nicola.
L'undicesima giornata di Serie A si apre alla Cetilar Arena. Il Pisa di Alberto Gilardino, reduce da quattro pareggi consecutivi ma senza ancora aver segnato in casa, ospita la Cremonese di Davide Nicola, che vuole subito tornare a fare punti dopo la sconfitta interna contro la Juventus.
Pisa-Cremonese, l'orario
Pisa-Cremonese andrà in scena oggi, venerdì 7 novembre, alle ore 20:45 alla Cetilar Arena di Pisa.
Dove vedere Pisa-Cremonese in diretta tv
Pisa-Cremonese sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva su Sky Sport Calcio.
Pisa-Cremonese, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono disponibili gratuitamente su Play Store e App Store e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire l'anticipo di Serie A in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.