PISA - Prima vittoria stagionale per il Pisa che batte la Cremonese nell'anticipo del venerdì, valido per l' 11esima giornata di Serie A . All' Arena Garibaldi , i nerazzurri piegano 1-0 i grigiorossi : decisivo il gol di Touré , al 75', su assist di Tramoni . Prezioso successo per i toscani di Gilardino che salgono a quota 9 punti, a +3 sulla zona retrocessione, agganciando momentaneamente il Cagliari e il Lecce . Il Pisa torna a vincere una partita in Serie A dopo 34 anni di digiuno. L'ultima volta, prima di oggi, era datata 12 maggio 1991 : 1-0 casalingo al Bari , firmato Fiorentini , al 76'.

Pisa-Cremonese 1-0: cronaca, tabellino e statistiche

Primo tempo frizzante, emozionante omaggio a Simoni nel pre-partita

Prima del calcio d'inizio emozionante omaggio al compianto Luigi Simoni, ex allenatore di entrambe le squadre (promozione in A nel 1985 e nel 1987 con i nerazzurri e nel 1993 con i grigiorossi, ndr), scomparso nel 2020. Il presidente nerazzurro Giuseppe Corrado e il direttore generale dei lombardi, Paolo Armenia, consegnano una targa commemorativa alla pisana Monica Fontani, vedova dell'ex tecnico, mentre il maxischermo riproduce un'immagine di Simoni applaudita da tutto il pubblico presente sugli spalti dell'Arena Garibaldi.

La partita. Nel primo tempo il Pisa preme sull'acceleratore alla ricerca del primo gol casalingo in Serie A. Ci prova prima Touré al 3' (la sua conclusione non trova lo specchio della porta), poi Nzola qualche minuto più tardi, al 10', ma Audero blocca la sfera senza problemi. È però della Cremonese la prima grande occasione da gol della partita: è il 14' quando Vazquez tenta, con il suo proverbiale mancino, la conclusione dal limite. Semper è reattivo e si rifugia in calcio d'angolo. Il Pisa alza il baricentro e trova il gol del vantaggio con Nzola al 26' ma il direttore di gara, Marcenaro della sezione di Genova, annulla per fuorigioco dell'ex Fiorentina. La Cremonese non si fa intimorire e punge ancora con Vardy e Payero (33'): le conclusioni dell'inglese e dell'argentino vengono però murate dalla retroguardia nerazzurra.

Touré lancia il Pisa: Cremonese ko

La seconda frazione di gioco si apre con le proteste del Pisa al 48' per un possibile tocco di braccio in area grigiorossa: Marcenaro fa proseguire. A quel punto la gara si infiamma: al 51' la conclusione di Moreo si spegne alta sopra la traversa. Passa un minuto e Nzola, con il mancino, non inquadra lo specchio della porta. Il Pisa ci prova con insistenza ma a sfiorare il gol, ancora una volta, è la Cremonese: Vasquez, con un tiro a giro dei suoi, colpisce la traversa al 61' poi, due minuti dopo (63'), l'ex Palermo e Siviglia ci prova con un colpo di testa insidioso su traversone di Vandeputte, parato da Semper. La formazione di Nicola mette alle corde i nerazzurri di Gilardino e va nuovamente a un passo dall'1-0: al 69' la violenta conclusione di Bondo, su sponda di un ispirato Vasquez, termina fuori di poco poi, al 71', Semper (con un gran riflesso) dice no al colpo di testa di Baschirotto. Nel miglior momento della Cremonese arriva, a sorpresa, il gol del Pisa. Ottimo spunto di Tramoni (in campo dal 67' al posto di Moreo) che, con un cross morbido dalla sinistra, serve Touré sul secondo palo. Il centrocampista tedesco sovrasta Faye e batte Audero con un preciso colpo di testa. Arena Garibaldi in visibilio. La Cremonese accusa il colpo e rischia di capitolare poco dopo: al 78' Nzola fallisce il raddoppio da ottima posizione, all'80' la conclusione di Canestrelli, su sponda di Touré, sfiora la traversa. Lo scampato pericolo scuote i grigiorossi che, nel finale, si riversano in avanti alla ricerca del gol del pareggio. All'87' la gran botta di Barbieri viene neutralizzata dalla difesa toscana che soffre fino al 95' ma il risultato non cambia più. Grande festa all'Arena Garibaldi per Gilardino, terzo ko stagionale per Nicola e i suoi, fermi a metà classifica a 14 punti.

