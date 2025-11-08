Pari tra Lecce e Verona: Abisso illude il Via del Mare poi toglie il rigore

Lecce e Verona non vanno oltre il pareggio: 0-0 al Via del Mare . Nessuna rete nello scontro diretto tra le due squadre che lottano per la salvezza. La squadra di Zanetti racimola il sesto pareggio consecutivo in questo inizio di stagione, rimandando ancora una volta l'appuntamento con la prima vittoria. Lecce che tiene viva la striscia di risultati utili dopo la vittoria contro la Fiorentina al Franchi nella scorsa giornata.

Pareggio senza reti tra Lecce e Verona

Primo tempo dove il Lecce ha impegnato Montipò in diverse occasioni. Si accende subito Banda che va via alla difesa del Verona in dribbling, sevre un intervento importante del portiere dei veneti per evitare il gol. Lo zambiano è il più pericoloso dei suoi e al 24' sfiora un gran gol con un tiro a giro diretto all'incrocio dei pali, Montipò ci mette la mano. Nel finale di primo tempo, Berisha tenta l'eurogol da centrocampo, ma ancora una volta il portiere avversario respinge. Montipò protagonista anche nella ripresa quando salva su Stulic dopo un retropassaggio sbagliato di Gagliardini. Nel finale Abisso illude il Via del Mare: l'arbitro prima concede il rigore per l'intervento di Bella-Kotchap su Camarda, poi lo revoca dopo averlo rivisto al monitor. La squadra di Di Francesco non si arrende, Sottil dal limite dell'are cerca il tiro, sulla respinta arriva Camarda che però la manda alta.