Dove vedere Atalanta-Sassuolo in tv? Dazn o Sky, orario
Atalanta e Sassuolo aprono con il lunch match la domenica dell'undicesima giornata di Serie A: entrambe le squadre si trovano a tredici punti in classifica.
Atalanta-Sassuolo, l'orario
Atalanta-Sassuolo andrà in scena oggi, domenica 9 novembre, alle ore 12:30 allo stadio di Bergamo.
Dove vedere Atalanta-Sassuolo in diretta tv
Atalanta-Sassuolo sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Atalanta-Sassuolo, dove vederla in streaming
Partita visibile live in streaming solo su DAZN. Potrete scaricare l'omonima applicazione su Play Store e App Store, prima di accedere attraverso un semplice login, previo abbonamento. Segui il match in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le formazioni ufficiali di Atalanta e Sassuolo
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossonou, Hien, Ahanor; Bellanova, Ederson, Pasalic, Zappacosta; Samardzic, Lookman; Krstovic. Allenatore: Juric
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Cande; Koné, Matic, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Fadera. Allenatore: Grosso
Atalanta e Sassuolo aprono con il lunch match la domenica dell'undicesima giornata di Serie A: entrambe le squadre si trovano a tredici punti in classifica.
Atalanta-Sassuolo, l'orario
Atalanta-Sassuolo andrà in scena oggi, domenica 9 novembre, alle ore 12:30 allo stadio di Bergamo.
Dove vedere Atalanta-Sassuolo in diretta tv
Atalanta-Sassuolo sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Atalanta-Sassuolo, dove vederla in streaming
Partita visibile live in streaming solo su DAZN. Potrete scaricare l'omonima applicazione su Play Store e App Store, prima di accedere attraverso un semplice login, previo abbonamento. Segui il match in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.