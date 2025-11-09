Corriere dello Sport.it
Dove vedere Atalanta-Sassuolo in tv? Dazn o Sky, orario

Tutto quello che c'è da sapere sul match di Serie A: le scelte di formazione di Juric e Grosso
TagsSerie AatalantaSassuolo

Atalanta e Sassuolo aprono con il lunch match la domenica dell'undicesima giornata di Serie A: entrambe le squadre si trovano a tredici punti in classifica.

Atalanta-Sassuolo, l'orario

Atalanta-Sassuolo andrà in scena oggi, domenica 9 novembre, alle ore 12:30 allo stadio di Bergamo.

Dove vedere Atalanta-Sassuolo in diretta tv

Atalanta-Sassuolo sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Atalanta-Sassuolo, dove vederla in streaming

Partita visibile live in streaming solo su DAZN. Potrete scaricare l'omonima applicazione su Play Store e App Store, prima di accedere attraverso un semplice login, previo abbonamento. Segui il match in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Le formazioni ufficiali di Atalanta e Sassuolo

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossonou, Hien, Ahanor; Bellanova, Ederson, Pasalic, Zappacosta; Samardzic, Lookman; Krstovic. Allenatore: Juric

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Cande; Koné, Matic, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Fadera. Allenatore: Grosso

 

 


 

