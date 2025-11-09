Dove vedere Genoa-Fiorentina in tv? Dazn o Sky, orario
Genoa-Fiorentina sarà la partita d'esordio, rispettivamente, di De Rossi e Vanoli sulle panchine delle due squadre. I due allenatori sono arrivati per sostituire Vieira e Pioli per cercare di risollevare la complicata situazione di classifica.
Genoa-Fiorentina, l'orario
Genoa-Fiorentina andrà in scena oggi, domenica 9 novembre, alle ore 15 allo stadio Marassi di Genova.
Dove vedere Genoa-Fiorentna in diretta tv
Genoa-Fiorentina sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Genoa-Fiorentina, dove vederla in streaming
Partita visibile live in streaming solo su DAZN. Potrete scaricare l'omonima applicazione su Play Store e App Store, prima di accedere attraverso un semplice login, previo abbonamento. Segui il match in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Genoa e Fiorentina
GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Masini, Frendrup, Thorsby, Martin; Colombo, Vitinha. Allenatore: De Rossi
A disposizione: 31 Siegrist, 39 Sommariva, 30 Cuenca, 42 Celik, 20 Sabelli, 70 Cornet, 77 Ellertsson, 8 Stanciu, 76 Venturino, 10 Messias, 21 Ekhator, 11 Gronbaek, 23 Carboni, 18 Ekuban, 40 Fini.
Indisponibili: Onana, Otoa. Squalificati: Malinovskyi. Diffidati: Ostigard
FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi, Sohm, Fortini; Gudmundsson, Dzeko. Allenatore: Vanoli
A disposizione: 30 Martinelli, 60 Kouadio, 65 Parisi, 23 Kospo, 26 Viti, 15 Comuzzo, 27 Ndour, 44 Fagioli, 24 Richardson, 22 Fazzini, 91 Piccoli, 1 Lezzerini
Indisponibili: Gosens, Kean, Kouame, Lamptey, Sabiri.
Squalificati: - Diffidati: -
