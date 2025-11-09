Dove vedere Inter-Lazio in tv? Dazn o Sky, orario
Inter e Lazio si sfidano nell'ultima gara valida per l'undicesima giornata di Serie A: i nerazzurri per tenere il passo di Napoli e Milan, i biancocelesti per dare continuità alla vittoria dell'ultimo turno sul Cagliari.
Inter-Lazio, l'orario
Inter-Lazio andrà in scena oggi, domenica 9 novembre, alle ore 20:45 allo stadio Meazza di Milano.
Dove vedere Inter-Lazio in diretta tv
Inter-Lazio sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Inter-Lazio, dove vederla in streaming
Partita visibile live in streaming solo su DAZN. Potrete scaricare l'omonima applicazione su Play Store e App Store, prima di accedere attraverso un semplice login, previo abbonamento. Segui il match in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Chivu e Sarri
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Bonny, Martinez. Allenatore: Chivu.
A disposizione: J. Martinez, Calligaris, Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto, Luis Henrique, Diouf, Frattesi, Zielinski, P. Esposito, M. Thuram.
Indisponibili: Palacios, Darmian, Di Gennaro, Mkhitaryan. Squalificati: -. Diffidati: -.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. Allenatore: Sarri.
A disposizione: Mandas, Furlanetto, Patric, Provstgaard, Lu. Pellegrini, Hysaj, Vecino, Belahyane, Noslin, Pedro.
Indisponibili: Tavares, Cancellieri, Castellanos, Rovella, Dele-Bashiru. Squalificati: -. Diffidati: -.
