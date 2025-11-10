Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 10 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Serie A, il calcio interrotto © LAPRESSE

Serie A, il calcio interrotto

Leggi il commento del Direttore del Corriere dello Sport - Stadio
Ivan Zazzaroni
3 min
TagsComoCagliariSerie A

Sabato ho seguito Como-Cagliari convinto di potermi divertire di nuovo: la squadra di Fabregas è la più piacevole del campionato e quella di Pisacane mi sta semplicemente a cuore, e non poco. A proposito, ho trovato grottesco l’annullamento del gol: il regolamento (sbagliato) è stato - sì - applicato, ma la cancellazione di una rete per un contrasto non considerato dall’arbitro e avvenuto praticamente il giorno prima ha ben poco a che fare con uno sport di contatto. 

Dopo una mezz’ora, da telespettatore e appassionato ho cominciato a provare un discreto fastidio e nei primi minuti della ripresa avrei spento volentieri la tv. Non l’ho fatto perché – come avrebbe detto Totò – volevo proprio vedere come sarebbe andata a finire. 

L’azione più fluida della partita è durata sette, otto secondi. Alla fine Pezzuto ha infatti fischiato 36 volte, ottenendo l’effetto coito interrotto: lo spettacolo non è stato mai fecondato. 

Falli, falletti tattici, qualche rudezza supplementare di Mina (lui, per sua ammissione, in campo tratterebbe allo stesso modo anche mamma, sorella e figlia) e insomma un trillo continuo, spesso eccessivo: la sensazione, netta, che stesse avvenendo qualcosa di calcisticamente insopportabile. Trentasei stop and go sono un terzo in più della media stagionale, che è di 25, tre più del campionato scorso (22). 

Scrivo di questa partita, ma avrei potuto estendere il discorso a tante altre gare della serie A. Comprendo le necessità di classifica e quelle personali dei tecnici (Fabregas lo assolvo: prova sempre a giocare), credo tuttavia che all’undicesima giornata bisognerebbe pensare anche a qualcosa di diverso per il bene di uno sport che in Italia sta andando in malora. 

L’aspetto paradossale è che, a fronte dell’abbassamento della qualità dello spettacolo, si registra un aumento delle presenze allo stadio, ma - attenzione - anche una forte diminuzione dei dati d’ascolto. Il calcio di soli highlights ha un presente, ma non un futuro

PS. Dice: ma nel weekend in cui la Juve e il Milan pareggiano, il Napoli perde male a Bologna (splendido il lavoro di Italiano) e la Roma senza attacco vola in testa, ti occupi di un argomento come quello dei gioco spezzettato dai troppi falli e dall’ipersensibilità arbitrale? 

Tutti hanno il diritto a una pausa di ribellione, di fronte a un gioco sottratto.  

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Pellegrini, l'omaggio a un signor professionistaVentura esclusivo

Serie A, i migliori video

Unisciti alla community