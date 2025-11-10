Inter-Lazio, sei mesi dopo è un altro mondo

Inter-Lazio una stagione dopo è la partita che riporta i nerazzurri in testa alla classifica, a braccetto con la Roma. Il Napoli campione d’Italia è due gradini più giù, in compagnia del Milan. In pochi mesi, è cambiato tutto in casa Inter. Quel 2-2 del 18 maggio fu il primo boccone amaro di un finale di stagione che doveva ancora svelare il peggio di sé. Si era in piena Inzaghi-decadence. Lo scudetto che vol&og