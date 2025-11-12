Roma e Lazio, obiettivo stadi: le ultime sugli iter e cosa succederà

ROMA - Un vincolo, un bosco, il traffico, la gentrificazione, le speculazioni e la corruzione. In Italia c’è sempre un buon motivo per non costruire uno stadio e restare fermi al palo, anche quando ci sono i soldi per realizzarlo, le visioni imprenditoriali, il sostegno di una buona parte dei cittadini, la spinta dei tifosi e una volontà politica forte. Mentre Milan e Inter, in tempi da record per la burocrazia monstre di questo Paese, sono andate dal Comune a farsi vendere San Siro per costruire al posto della Scala del Calcio un impianto nuovo di zecca, Roma e Lazio da anni inseguono la chimera di una casa di proprietà. Claudio Lotito in queste ore ha rotto gli argini: "Siamo pronti a comprare il Flaminio oppure a ottenere un diritto di superficie per 99 anni, ho avuto l’ultima conversazione con Gualtieri giusto ieri - ci ha confermato - Sto continuando a sollecitare. Ci aspettiamo una svolta immediata". La Roma ha compiuto già l’ultimo passo burocratico con l’amministrazione capitolina: il progetto definitivo è in arrivo in Campidoglio entro la fine della prossima settimana. "Sarà uno degli stadi più belli del mondo", la promessa del sindaco.

Lo stadio a Pietralata

Dopo lo studio di fattibilità, la conferenza dei servizi preliminare, il riconoscimento del pubblico interesse e la fase del dibattito pubblico, il prossimo step per l’impianto di Pietralata si completerà nel giro di dieci giorni al massimo. Si diceva che Friedkin potesse presentare il progetto in occasione del Natale di Roma, il 21 aprile, poi entro l’estate, dopo a settembre. Ma le operazioni di rimozione dell’enorme lastra di cemento che occupava la zona di un ex autoricambi sono riprese soltanto il 7 ottobre e anche gli scavi archeologici sono stati a lungo fermi; dal 16 giugno, per l’esattezza. Nella zona off limits di via degli Aromi che segna il confine del cantiere, c’è ancora scritto “fine lavori 10/08/2025”. Le scadenze, in Italia, non sono mai categoriche. C’è chi sostiene che senza questo passaggio l’iter non possa avanzare. Per la Roma, invece, gli scavi non ultimati non bloccheranno la consegna. In quell’area ci sarebbero inoltre delle cave sotterranee, oltre che un’antica cisterna. La situazione archeologica di Pietralata è nota da tempo e secondo il club non inciderà sulla fattibilità dell’operazione, ma i comitati del “no” sono sul piede di guerra e si dichiarano pronti a far valere in punta di legge ogni loro diritto. Ricorderete poi il bosco - "a chiamarlo così gli si fa un complimento", scherzano a Trigoria - da tre ettari che andrebbe abbattuto perché si trova proprio nell’area in cui dovrebbe sorgere lo stadio. La Roma, basandosi sulla relazione dell’agronomo Mauro Uniformi, effettuerà una compensazione dell’area da disboscare, andando a ripiantare gli alberi altrove. Smentita dunque la voce di una riduzione del perimetro per salvare questa vegetazione, situata proprio al confine.

La consegna del progetto attiverà almeno una commissione, probabilmente quella urbanistica, previa verifica da parte del Comune se le prescrizioni della delibera di Giunta del 2023 sono state rispettate. Solo a quel punto gli atti arriverebbero in regione per la conferenza dei servizi decisoria. L’ultimo step è il bando europeo, trattandosi di concessione di un terreno pubblico. Se partecipasse un altro investitore con un’offerta migliore, la Roma avrebbe il diritto di pareggiarla. L’obiettivo? Iniziare i lavori per il 2027, così da essere in linea con le tempistiche Figc e Uefa per ospitare Euro 2032. Va comunque ricordato che da quando Friedkin ha abbandonato Tor di Valle per virare su Pietralata sono trascorsi tre anni e mezzo. Dan, abbastanza infastidito per tutti questi cavilli, non riesce a spiegarsi come sia possibile che in Italia debbano passare cinque anni solo per concludere un iter autorizzativo senza aver posato neppure la prima pietra.

Lo stadio Flaminio

La Roma otterrebbe la concessione e l’area, dopo 90 anni, tornerebbe di proprietà del Comune. Una strada che anche Lotito aveva intrapreso in un primo momento presentando uno studio di pre-fattibilità (dicembre 2024) e interessando due dipartimenti universitari, un architetto della famiglia Nervi e lo studio Archea (quello del Viola Park e dello stadio di Udine), prima di lasciarsi ispirare dalla scelta di Milan e Inter. Acquistare il Flaminio oppure ottenere un diritto di superficie, le due opzioni proposte dalla Lazio con un’ovvia preferenza per la prima, significherebbe poterlo patrimonializzare. Quindi mettere lo stadio a bilancio. "La Lazio ha già 300 milioni di patrimonio - ha detto Lotito - e lo stadio ci farebbe diventare ancora di più un modello in Europa». A causa di questo cambio di rotta, la Lazio non ha presentato il piano economico asseverato che l’assessore Onorato attendeva dopo l’estate. In questo modo Lotito ha risparmiato diversi milioni (4-5), che sarebbero stati a fondo perduto. La Sovrintendenza non si è ancora espressa eppure avrebbe già fornito delle rassicurazioni informali perché la Lazio non demolirebbe il vecchio stadio, bensì lo ingloberebbe in una sorta di teca, senza scavi né altri interventi invasivi, rispettando l’architettura di Nervi. Ma il tema dei vincoli su una struttura che oggi versa in condizioni di degrado e abbandono in uno dei quartieri più bohemien della Capitale resta. Per alcuni esperti interpellati da Federsupporter, infatti, il Flaminio è “inalienabile” proprio per la sua natura di immobile storico-culturale. Nel frattempo, la Roma Nuoto, che voleva riqualificarlo, attende l’esito del ricorso al Tar dopo il diniego di Roma Capitale al pubblico interesse. "È uno stadio per il calcio", la motivazione. Ecco perché Gualtieri, prima di dare il via libera, si sta muovendo con gli uffici legali e l’avvocatura capitolina: vuole evitare seccature giuridiche e pericolosi autogol. “Due squadre due stadi” sarebbe un grande spot elettorale anche in vista di una sua ricandidatura nella primavera del 2027