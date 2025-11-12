Serie A, Orbita Hi-Vis il pallone invernale: la novità sul colore
La stagione invernale della Serie A ha il proprio pallone: Orbita Hi-Vis. Il pallone è stato presentato da PUMA e Lega Calcio Serie A, e sarà utilizzato, oltre per la Serie A EniLlive, anche per le gare di Coppa Italia Frecciarossa e delle competizioni di Primavera 1.
Orbita Hi-Vis, il pallone invernale della Serie A 2025/26
Grafiche inedite, quelle presentate nel pallone, ispirate al mondo della tecnologia. Sono richiamati nei dettagli visivi elementi come chip, circuiti e innovazione digitale. Tutto al fine di conferire un design moderno e all’avanguardia. La grande novità riguarda però il colore: a differenza delle scorse stagioni, è abbandonata la base gialla a favore di una Fluo Orange. Un'idea volta a garantire massima visibilità in ogni condizione atmosferica. Il pallone utilizza una tecnologia all'avanguardia al fine di creare una sfera ottimale che mantenga la sua forma e consenta un minore assorbimento di acqua.