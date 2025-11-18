Fiorentina-Juve si potrà vedere in chiaro in tv su Dazn: vi spieghiamo come fare per vederla

Sarà Fiorentina-Juventus, in programma sabato 22 novembre alle 18, la nuova sfida trasmessa anche in chiaro, gratuitamente e senza abbonamento in esclusiva su Dazn. A guidare il racconto del match sarà Pierluigi Pardo, con il commento tecnico di Emanuele Giaccherini, a bordocampo Tommaso Turci. Per guardare il match, quindi, basterà collegarsi su Dazn e godere della sfida. Niente di più facile.