Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 18 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Fiorentina-Juve si potrà vedere in chiaro in tv su Dazn: vi spieghiamo come fare per vederla

La sfida sarà gratis su Dazn, il fischio di inizio in programma sabato alle 18
1 min

Sarà Fiorentina-Juventus, in programma sabato 22 novembre alle 18, la nuova sfida trasmessa anche in chiaro, gratuitamente e senza abbonamento in esclusiva su Dazn. A guidare il racconto del match sarà Pierluigi Pardo, con il commento tecnico di Emanuele Giaccherini, a bordocampo Tommaso Turci. Per guardare il match, quindi, basterà collegarsi su Dazn e godere della sfida. Niente di più facile.

Il prepartita su Dazn al via dalle 17

Il prepartita si accenderà già dalle 17 con "Vamos! - Il Sabato della Serie A", programma condotto da Marco Russo e Barbara Cirillo, assieme a Hernanes, Ciro Ferrara e Luca Toni, che guida gli spettatori attraverso il weekend calcistico. La trasmissione, fino al 2029, di un numero limitato di partite (fino a 5 su 380) in chiaro e gratuitamente per ogni stagione, è un'opportunità che rientra nel pacchetto dei diritti TV acquisiti da Dazn

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS