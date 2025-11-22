Udinese-Bologna 0-3: Pobega e Bernardeschi lanciano Italiano. I rossoblù agganciano Inter e Roma in vetta

UDINE - Il Bologna supera 3-0 l' Udinese e vola al primo posto in classifica, a pari merito con Inter e Roma . Al ' Bluenergy Stadium ', nel match valido per la 12esima giornata di Serie A , primo tempo complicato per i rossoblù che sbagliano un calcio di rigore con Orsolini ipnotizzato da Okoye . Nel secondo tempo però non c'è storia: la squadra di Italiano dilaga, trascinata dalla doppietta di Pobega e dal primo gol in maglia rossoblù di Bernardeschi . Terza vittoria consecutiva per i felsinei che agganciano, almeno per una notte, Chivu e Gasperini in vetta a quota 24 punti. Terza sconfitta nelle ultime quattro uscite per l' Udinese di Runjaic che resta inchiodata a metà classifica, a 15 punti.

Udinese-Bologna 0-3: cronaca, tabellino e statistiche

Okoye para un rigore a Orsolini

Primo tempo ricco di emozioni alla 'Bluenergy Arena', dove i padroni di casa premono sull'acceleratore fin dalle prime battute sfiorando il gol già al 4' con Davis: la conclusione dell'ex Watford si spegne di poco a lato. I bianconeri mettono in difficoltà il Bologna sul piano fisico e creano, in più occasioni (trascinati dalla classe di Atta), i presupposti per far male alla difesa rossoblù che riesce, pur con fatica, a sventare ogni minaccia. La formazione di Italiano cresce alla distanza e, nella parte finale della prima frazione va a un passo dal gol dell'1-0. È il 37' quando Pobega prova la conclusione dalla distanza, deviata con il gomito da Ehizibue in area friulana. L'arbitro Sacchi viene richiamato al Var e dopo qualche minuto concede il calcio di rigore agli ospiti. Dagli undici metri, al 41', si presenta Orsolini la cui conclusione viene intercettata da Okoye che salva i suoi. Il numero 7 del Bologna prova a rifarsi, su lancio di Miranda, in pieno recupero ma il gol del nazionale azzurro classe 1997 viene annullato per fuorigioco. L'ultimo sussulto del primo tempo è di Ekkelenkamp: la punizione, da posizione defilata, dell'olandese ex Ajax viene neutralizzata da un attento Ravaglia.

Pobega show: doppietta dell'ex Milan, Udinese ko. In gol anche Bernardeschi

Nella ripresa il Bologna preme e passa al 51': lancio millimetrico di Moro per Orsolini. Il numero 7 felsineo rientra e serve Pobega che, tutto solo in area, batte Okoye. La prima rete del match manda in confusione l'Udinese e al contempo esalta il Bologna che raddoppia al 59', ancora una volta con Pobega. Erroraccio in fase di impostazione tra Okoye e Karlstrom: l'ex Milan ruba palla al centrocampista svedese, mal servito dal portiere bianconero, e trova la sua personale doppietta. Il gol del raddoppio scioglie il Bologna che, al 70', sfiora il tris: tunnel di Zortea (in campo al 63' al posto di De Silvestri) su Atta e palla scaricata su Fabbian. Il classe 2003 scuola Inter manda però fuori la palla da pochi passi. L'Udinese prova a reagire: all'82' Bertola anticipa Ravaglia su assit di Atta ma non riesce ad accorciare le distanze poi, all'85', la conclusione di Bayo si spegne alta sopra la traversa. In pieno recupero Bernardeschi va vicino al tris poi l'ex Juve e Fiorentina trova il primo centro in campionato al 94' con la maglia rossoblù sfruttando al meglio l'ennesimo errore della retroguardia bianconera. Festa grande in casa Bologna: il primo posto in classifica, almeno per una notte, è realtà.

Serie A, la classifica