Conte si è ripreso il Napoli L'Atalanta riparta da Scamacca

Il 3-4-3 ha premiato Neres e Lang, supportati da Hojlund, con Lobotka e McTominay decisivi a centrocampo. Partenopei favoriti dal primo tempo tutto sbagliato dagli avversari senza centravanti. Nella ripresa, il bomber ha cambiato volto alla Dea, ma era troppo tardi per rimontare il 3-0