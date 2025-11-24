Serie A classifica aggiornata: come cambia dopo la 12esima giornata

Con la fine dei posticipi del lunedì, si chiude la dodicesima giornata del campionato di Serie A. Manita del Como che stravince all'Olimpico e batte il Torino per 5-1 grazie ai gol di Addai (doppietta), Nico Paz, Baturina e Ramon. La formazione di Fabregas conferma l'ottimo stato di forma e continua a volare in classifica. Il Pisa viene fermato all'ultimo secondo dal Sassuolo: il gol di Thorstvedt al 96' nega la gioia della seconda vittoria consecutiva ai toscani.