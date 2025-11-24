Serie A classifica aggiornata: come cambia dopo la 12esima giornata
Con la fine dei posticipi del lunedì, si chiude la dodicesima giornata del campionato di Serie A. Manita del Como che stravince all'Olimpico e batte il Torino per 5-1 grazie ai gol di Addai (doppietta), Nico Paz, Baturina e Ramon. La formazione di Fabregas conferma l'ottimo stato di forma e continua a volare in classifica. Il Pisa viene fermato all'ultimo secondo dal Sassuolo: il gol di Thorstvedt al 96' nega la gioia della seconda vittoria consecutiva ai toscani.
Serie A, la classifica aggiornata dopo la 12esima giornata
Un risultato, quello della squadra di Gilardino, che non modifica più di tanto la fisionomia dei bassifondi della classifica, dove rimane relegata la Fiorentina. Per quanto riguarda le zone alte, il turno di campionato si conclude con la Roma di Gian Piero Gasperini in vetta alla classifica in solitaria. Tre punti fondamentali per i giallorossi a Cremona, che rimangono prima anche dopo la vittoria del Milan nel Derby della Madonnina contro l'Inter.
CLICCA QUI PER SCOPRIRE LA CLASSIFICA AGGIORNATA DI SERIE A