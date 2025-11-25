Corriere dello Sport.it
martedì 25 novembre 2025
Il caso delle cinque sostituzioni: non solo Gasperini, anche altri allenatori sono contro

L'aumento dei cambi, deciso dopo la pandemia, secondo alcuni addetti ai lavori avrebbe paradossalmente aumentato il rischio infortuni
Giorgio Marota
1 min
E se i cinque cambi, la novità post pandemia, anziché migliorare la qualità del gioco avesse contribuito all’aumento degli infortuni? È la teoria che molti tecnici iniziano a sposare, non soltanto Gasperini, secondo il quale "prima c’erano squadre che calavano e chi era più preparato atleticamente emergeva. Ora non più". Si potrà pensare che ci sia maggior riposo, ma con 10 nuovi che si alzano dalla panchina (5 e 5), gli altri 10 che restano 90’ in campo si ritrovano costretti a inseguire - già stanchi - colleghi più freschi. E sono più esposti agli infortuni

