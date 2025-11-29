Corriere dello Sport.it
sabato 29 novembre 2025
Dove vedere Juve-Cagliari in tv? Dazn o Sky, orario

Dopo la vittoria di Bodo, la squadra di Luciano Spalletti ospita la formazione allenata da Fabio Pisacane: le probabili scelte dei due tecnici
All'Allianz Stadium di Torino si affrontano Juventus e Cagliari, protagoniste della sfida valida per la tredicesima giornata di Serie A. Archiviata la vittoria nel gelo di Bodo, la prima dei bianconeri in questa edizione della Champions League, la formazione di Luciano Spalletti è chiamata a ritrovare il successo anche in campionato, per non perdere ulteriore terreno dal Como e dall'Europa che conta.

Juve-Cagliari, l'orario

Juve-Cagliari andrà in scena oggi, sabato 29 novembre, alle ore 18 all'Allianz Stadium di Torino.

Dove vedere Juve-Cagliari in diretta tv

Juve-Cagliari sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox e TIMVISION Box.

Juve-Cagliari, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Serie A in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Le probabili formazioni di Spalletti e Pisacane

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, K. Thuram, Kostic; McKennie, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Spalletti.

A disposizione: Perin, Scaglia, Gatti, Cabal, Joao Mario, Adzic, Miretti, Conceiçao, Zhegrova, David, Openda.

Indisponibili: Milik, Bremer, Pinsoglio, Rugani. Squalificati: -. Diffidati: Koopmeiners.

CAGLIARI (4-5-1): Caprile; Zappa, Deiola, Luperto, Obert; Palestra, Adopo, Prati, Felici, Folorunsho; S. Esposito. Allenatore: Pisacane.

A disposizione: Radunovic, Ciocci, Sarno, Pintus, Rodriguez, Idrissi, Di Pardo, Mazzitelli, Rog, Liteta, Cavuoti, Gaetano, Kilicsoy, Luvumbo, Borrelli, Pavoletti.

Indisponibili: Mina, Ze' Pedro, Belotti. Squalificati: -. Diffidati: -.

 

