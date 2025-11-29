Parma-Udinese 0-2: Zaniolo e Davis trascinano i bianconeri. Runjaic aggancia la Lazio

PARMA - Colpo esterno dell' Udinese sul campo del Parma . Nel match dello stadio 'Tardini' , valido per la 13esima giornata di Serie A , i bianconeri piegano 2-0 gli emiliani: decisive le reti di Zaniolo (11') e Davis (65' su rigore). I friulani tornano così al successo dopo i due ko di fila con Roma e Bologna e agganciano momentaneamente la Lazio (impegnata nel big match di San Siro contro il Milan ) all'ottavo posto, a quota 18 punti. La formazione di Cuesta incassa invece la terza sconfitta casalinga stagionale e resta inchiodata in 16esima posizione, a 11 punti e a +1 sulla zona retrocessione .

Parma-Udinese 0-2: cronaca, tabellino e statistiche

Zaniolo porta avanti l'Udinese

È l'ex Roma il grande protagonista del primo tempo: al 3' spaventa il portiere di casa Corvi con una conclusione dai 30 metri che si spegne di poco alta sulla traversa poi, all'11', porta avanti l'Udinese. Imbeccato da un lungo lancio di Bertola, il numero 10 friulano anticipa il portiere degli emiliani che sbaglia completamente il tempo dell'uscita, controlla la sfera, si gira e calcia a porta vuota ammutolendo il 'Tardini'. La rete degli ospiti non scuote il Parma, la cui reazione è tutta in una conclusione da fuori area di Keita che non impensierisce Okoye. I padroni di casa soffrono però la fisicità dell'Udinese e rischiano di capitolare al 42' quando il colpo di testa di Solet viene deviato in angolo da Corvi.

L'Udinese sbanca il 'Tardini': in gol anche Davis, rosso a Troilo

La ripresa si apre con il ritorno in campo di Ondrejka, out da fine luglio per la frattura del perone. L'esterno offensivo svedese prende il posto di un evanescente Cutrone e spaventa subito l'Udinese: al 49', servito in profondità da Britschgi, il 23enne di Landskrona sterza e da ottima posizione conclude debolmente con il mancino senza impensierire Okoye. L'Udinese sfiora il raddoppio al 60' con Davis (tiro parato da Corvi) poi la partita cambia al 63': Troilo atterra l'attaccante inglese in area. L'arbitro Piccinini concede prima il rigore poi, richiamato dal Var, espelle l'argentino per fallo da ultimo uomo dopo l'on field review. Dagli undici metri, al 65', si presenta l'ex Watford che, con il destro, non sbaglia. Gli ospiti controllano il risultato forti della superiorità numerica e sfiorano anche il tris con Buksa al 75'. Finale di gara nervoso: rosso anche al tecnico dell'Udinese Runjaic per proteste.

Serie A, la classifica