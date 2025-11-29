Colombo e Thorsby rimontano il Verona: tre punti per il Genoa di De Rossi
Il Genoa vince in rimonta contro il Verona trovando così i suoi primi tre punti casalinghi del campionato. Ancora a secco di vittorie dopo tredici giornate, invece, i gialloblù. Nel primo le due squadre non hanno paura di attaccare e anche se i giocatori di De Rossi hanno una percentuale del 70% per quanto riguarda il possesso palla, è l'Hellas a passare in vantaggio: Mosquera ruba un pallone a Ostigard, tenta un tiro-cross, Leali devia e la sfera arriva sui piedi di Belghali che insacca praticamente a porta vuota per il vantaggio gialloblù al 21'.
Genoa, vittoria in rimonata sul Verona
Il copione non cambia: il Genoa continua ad avere il pallino del gioco, ma riesce a trovare il pareggio soltanto al 40' con un bel lancio di Vitinha per Colombo. L'attaccante ex Empoli controlla e trafigge Montipò. Le squadre vanno così negli spogliatoi in parità per l'intervallo.
Thorsby decisivo
Nella ripresa i rossoblù continua il forcing e al 50' Vitinha segna, ma l'urlo di gioia gli rimane strozzato in gola per il fischio dell'arbitro: è fuorigioco. Poco male perché al 62' Thorsby, di testa dopo un grande inserimento, porta in vantaggio il Genoa su un cross di Ellertsson. Gli uomini di Zanetti possono pareggiare i conti dopo nemmeno dieci minuti con Orban, appena entrato, ma Leali gli nega la gioia del gol con un riflesso incredibile da due passi. Nel finale, invece, il portiere del Genoa ha un'indecisione in uscita alta, favorendo due super occasioni per Gagliardini e Orban, ma anche in questo caso la difesa riesce a salvarsi mettendo così in cassaforte il definitivo 2-1.