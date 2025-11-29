Colombo e Thorsby rimontano il Verona: tre punti per il Genoa di De Rossi

Il Genoa vince in rimonta contro il Verona trovando così i suoi primi tre punti casalinghi del campionato. Ancora a secco di vittorie dopo tredici giornate, invece, i gialloblù. Nel primo le due squadre non hanno paura di attaccare e anche se i giocatori di De Rossi hanno una percentuale del 70% per quanto riguarda il possesso palla, è l'Hellas a passare in vantaggio: Mosquera ruba un pallone a Ostigard, tenta un tiro-cross, Leali devia e la sfera arriva sui piedi di Belghali che insacca praticamente a porta vuota per il vantaggio gialloblù al 21'.