Furia Lazio, perché Collu ha sbagliato a non dare il rigore

È una partita serena per un’ora abbondante, poi Collu si complica la vita. Dal mancato fischio su Romagnoli in poi va in confusione facendosi sfuggire di mano la direzione. E nei dieci minuti finali (più recupero) succede praticamente di tutto.

Lazio, negato un rigore solare

L’episodio più complicato da valutare arriva in pieno recupero. Romagnoli conclude a rete ai limiti dell’area piccola, Pavlovic colpisce la palla col braccio, la Lazio chiede a gran voce un calcio di rigore. Collu inizialmente lascia giocare, poi viene richiamato dal Var: si prende tutto il tempo necessario, poi decide di non assegnare il penalty spiegando a tutta San Siro che il braccio è sì fuori figura, ma fischia fallo in attacco per una trattenuta di Marusic. È pur vero che entrambi si trattengono, ma l’abbraccio iniziale con blocco incorporato è del difensore rossonero. Altro dubbio sulla decisione finale: la distanza del tiro di Romagnoli è ravvicinata dal braccio, ma era un tiro da pochi metri verso lo specchio della porta.

Sanzioni, manca un giallo a Romagnoli

Espelle un Allegri nervosissimo, che lo ostacola mentre tenta di rivedere l’azione incriminata al monitor. Ci poteva stare il secondo giallo per Romagnoli su Leao.

Var Di Paolo: voto 6

Giusti i dubbi su un’azione confusa, in cui accade praticamente di tutto. Richiama il direttore di gara al monitor per fare chiarezza.