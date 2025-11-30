Corriere dello Sport.it
domenica 30 novembre 2025
Dove vedere Roma-Napoli in tv? Dazn o Sky, orario

Sfida al vertice in un Olimpico tutto esaurito: Gasperini sfida Conte per la vetta: le possibili scelte dei due tecnici
Uno stadio Olimpico tutto esaurito sarà la cornice della sfida di cartello della tredicesima giornata di Serie A. Il derby del Sole, Roma-Napoli, mette in palio la vetta della classifica per la squadra che otterrà i tre punti. In panchina non andrà in scena la sfida tra Gasperini e Conte: l'allenatore giallorosso, infatti, è squalificato. A guidare la Roma da bordocampo sarà Tullio Gritti.

Roma-Napoli, l'orario

Roma-Napoli andrà in scena oggi, domenica 30 novembre, alle ore 20:45 allo stadio Olimpico di Roma.

Dove vedere Roma-Napoli in diretta tv

Roma-Napoli sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox e TIMVISION Box.

Roma-Napoli, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Serie A in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Le probabili formazioni di Gasperini e Conte

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N'Dicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dybala. Allenatore: Gasperini (squalificato, in panchina Gritti). 
A disposizione: Vasquez, Gollini, Rensch, El Aynaoui, E. Ferguson, Tsimikas, Ziolkowski, Bailey, Baldanzi, Pisilli, Sangaré, Ghilardi, El Shaarawy

Indisponibili: Angeliño, Dovbyk. Squalificati: -. Diffidati: -. 
 

 

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Olivera; Neres, Lang; Hojlund. Allenatore: Conte 
A disposizione: Contini, Ferrante, Juan Jesus, Elmas, Politano, Vergara, Lucca, Mazzocchi, Marianucci, Spinazzola, Ambrosino.  
Indisponibili: Anguissa, De Bruyne, Gilmour, Gutierrez, Lukaku, Meret. Squalificati: -. Diffidati: -.

 

 

