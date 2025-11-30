Dove vedere Roma-Napoli in tv? Dazn o Sky, orario

Uno stadio Olimpico tutto esaurito sarà la cornice della sfida di cartello della tredicesima giornata di Serie A. Il derby del Sole, Roma-Napoli , mette in palio la vetta della classifica per la squadra che otterrà i tre punti. In panchina non andrà in scena la sfida tra Gasperini e Conte : l'allenatore giallorosso, infatti, è squalificato. A guidare la Roma da bordocampo sarà Tullio Gritti.

Roma-Napoli, l'orario

Roma-Napoli andrà in scena oggi, domenica 30 novembre, alle ore 20:45 allo stadio Olimpico di Roma.

Dove vedere Roma-Napoli in diretta tv

Roma-Napoli sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox e TIMVISION Box.

Roma-Napoli, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Serie A in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.