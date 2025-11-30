Dove vedere Pisa-Inter in tv? Dazn o Sky, orario
Dopo le sconfitte contro Milan e Altetico Madrid, l'Inter vuole tornare al successo. Gli uomini di Chivu andranno in scena per la sfida della tredicesima giornata di Serie A alla Cetilar Arena, contro il Pisa. La squadra di Gilardino, invece, è reduce da sei risultati utili consecutivi e vuole conquistare altri punti importanti in chiave salvezza.
Pisa-Inter, l'orario
Pisa-Inter andrà in scena oggi, domenica 30 novembre, alle ore 15:00 alla Cetilar Arena di Pisa.
Dove vedere Pisa-Inter in diretta tv
Pisa-Inter sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox e TIMVISION Box.
Pisa-Inter, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Serie A in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Gilardino e Chivu
PISA (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Marin, Aebischer, Piccinini, Angori; Moreo, Nzola. Allenatore: Gilardino.
A disposizione: Nicolas, Scuffet, Bonfanti, Albiol, Mbambi, Leris, Hojholt, Maucci, Tramoni, Meister, Buffon, Lorran.
Indisponibili: Denoon, Vural, Cuadrado, Akinsanmiro, Stengs, Lusuardi ed Esteves. Squalificati: -. Diffidati: -.
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Thuram, L.Martinez. Allenatore: Chivu
A disposizione: J.Martinez, Taho; Bisseck, De Vrij, Maye, Carlos Augusto, Cocchi, Zielinski, Diouf, Frattesi, Mkhitaryan, 94 P. Esposito.
Indisponibili: Palacios, Darmian, Di Gennaro, Dumfries, Bonny. Squalificati: -. Diffidati: -.
