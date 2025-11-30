Dove vedere Pisa-Inter in tv? Dazn o Sky, orario

Dopo le sconfitte contro Milan e Altetico Madrid, l'Inter vuole tornare al successo. Gli uomini di Chivu andranno in scena per la sfida della tredicesima giornata di Serie A alla Cetilar Arena, contro il Pisa . La squadra di Gilardino , invece, è reduce da sei risultati utili consecutivi e vuole conquistare altri punti importanti in chiave salvezza.

Pisa-Inter, l'orario

Pisa-Inter andrà in scena oggi, domenica 30 novembre, alle ore 15:00 alla Cetilar Arena di Pisa.

Dove vedere Pisa-Inter in diretta tv

Pisa-Inter sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox e TIMVISION Box.

Pisa-Inter, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Serie A in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.