domenica 30 novembre 2025
Milan-Lazio, tocco di braccio di Pavlovic su tiro di Romagnoli: per Collu non è calcio di rigore

La Lazio presa per il Collu

Il commento del Direttore del Corriere dello Sport-Stadio all'episodio da rigore a San Siro
Ivan Zazzaroni
2 min
Il fallo da rigore negli ultimi secondi di Milan-Lazio ha alzato un polverone. L'arbitro Collu, richiamato al Var per il tocco di gomito di Pavlovic su tiro ravvicinato di Romagnoli, ha deciso dopo una lunga review e un paio di rossi di non concedere il penalty, scatenando la furia della Lazio. Sull'episodio si è espresso anche il Direttore del Corriere dello Sport-Stadio, Ivan Zazzaroni, che ha pubblicato un post-commento su Instagram.

Zazzaroni: "Collu, autentico disastro"

"Sapevo che prima o poi ci saremmo arrivati: con la sua spiegazione allo stadio Collu è riuscito nell’impresa di rendere assegnabile un rigore discutibile. Se afferma che la posizione del braccio di Pavlovic non è congrua ha il dovere di concedere il rigore, ma se poi giustifica la mancata assegnazione inventandosi un fallo di Marusic che non c’è combina un autentico disastro arbitrale. A volte dare spiegazioni indebolisce, è la caverna della colpa", questa la didascalia del post pubblicato e accompagnato dalla foto dell'arbitro Collu.

 

 

