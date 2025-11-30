Falcone para un rigore ad Asllani, Adams non basta al Torino: il Lecce vince con i gol di Coulibaly e Banda

Di Francesco: tredicesima giornata di Serie A. Gol di Coulibaly al 20', Banda al 22' e Adams al 57'. Si allunga a quota cinque la striscia consecutiva senza successi degli uomini di Marco Baroni, al secondo stop di fila. Ritorno amaro da ex. Terza vittoria in campionato per il Lecce di Eusebio al Via del Mare battuto 2-1 il Torino nella gara valida per ladiGol dial 20',al 22' eal 57'. Si allunga a quota cinque la striscia consecutiva senza successi degli uomini di Marco, al secondo stop di fila. Ritorno amaro da ex.

Coulibaly-Banda, uno-due micidiale del Lecce. Palo di Nkounkou

Primo tempo scoppiettante. Ci prova subito Berisha, che vede Isaral fuori dai pali e prova a sorprenderlo: senza riuscire a trovare il miglior impatto con il pallone. La risposta del Torino è affidata ad Adams, che approfitta di un errore di Coulibaly e va al tiro da distanza siderale facendo correre un brivido lungo la schiena di Falcone. Su un'altra palla persa, da Danilo Veiga, Nkounkou mette in mezzo per Pedersen, ma Gallo. è provvidenziale in chiusura. Scampati due pericoli, il Lecce piazza un uno-due micidiale: è il 20' quando, sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Berisha, Lassana Coulibaly fredda di testa Isarel nonostante il disperato tentativo di salvataggio sulla linea di Maripan. Due minuti più tardi il raddoppio di Banda: percussione di Ramadani, passaggio perfetto ed è 2-0. Stulic prova a chiudere i conti, ma viene murato da Maripan. Baroni corre ai ripari gettando nella muschia Zapata al posto di Gineitis. Coco di testa impegna Falcone, Nkounkou centra il palo con un cross dalla traiettoria imprevedibile. L'assalto finale alla ricerca del gol per riaprire la partita è mosso da Casadei (tiro alto sulla traversa) e dallo stesso Zapata (conclusione parata da Falcone).