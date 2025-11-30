Falcone para un rigore ad Asllani, Adams non basta al Torino: il Lecce vince con i gol di Coulibaly e Banda
Coulibaly-Banda, uno-due micidiale del Lecce. Palo di Nkounkou
Primo tempo scoppiettante. Ci prova subito Berisha, che vede Isaral fuori dai pali e prova a sorprenderlo: senza riuscire a trovare il miglior impatto con il pallone. La risposta del Torino è affidata ad Adams, che approfitta di un errore di Coulibaly e va al tiro da distanza siderale facendo correre un brivido lungo la schiena di Falcone. Su un'altra palla persa, da Danilo Veiga, Nkounkou mette in mezzo per Pedersen, ma Gallo. è provvidenziale in chiusura. Scampati due pericoli, il Lecce piazza un uno-due micidiale: è il 20' quando, sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Berisha, Lassana Coulibaly fredda di testa Isarel nonostante il disperato tentativo di salvataggio sulla linea di Maripan. Due minuti più tardi il raddoppio di Banda: percussione di Ramadani, passaggio perfetto ed è 2-0. Stulic prova a chiudere i conti, ma viene murato da Maripan. Baroni corre ai ripari gettando nella muschia Zapata al posto di Gineitis. Coco di testa impegna Falcone, Nkounkou centra il palo con un cross dalla traiettoria imprevedibile. L'assalto finale alla ricerca del gol per riaprire la partita è mosso da Casadei (tiro alto sulla traversa) e dallo stesso Zapata (conclusione parata da Falcone).
Adams riapre la partita, Falcone para un rigore ad Asslani: Lecce-Torino 2-1
Il Toro ricomincia da dove aveva lasciato e accorcia le distanze al 57': Adams segue Vlasic in ripartenza e viene premiato. Stop, tiro deviato da Gabriel, palla in fondo alla rete. Terzo gol in campionato per l'attaccante scozzese. Baroni passa al 4-2-3-1 optando per Ngonge al posto di Tamèze. Il Lecce prova ad allegerire la pressione con un colpo di testa alto sulla traversa di Gasper ma, all'86', è calcio di rigore per il Torino. Coco viene messo a terra da Tete Morente sugli sviluppi di un corner. L'arbitro Mariani non fischia ma viene richiamato al monitor dalla sala VAR e cambia idea indicando il dischetto. Asllani si incarica della trasfromazione ma Falcone para mandando in estasi i tifosi salentini. Vince il Lecce: 2-1.