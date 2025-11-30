Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 30 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Falcone para un rigore ad Asllani, Adams non basta al Torino: il Lecce vince con i gol di Coulibaly e Banda© ANSA

Falcone para un rigore ad Asllani, Adams non basta al Torino: il Lecce vince con i gol di Coulibaly e Banda

Terza vittoria in campionato per Di Francesco, si allunga la striscia di Baroni senza vittorie: seconda sconfitta di fila
4 min
TagsLecceTorinoSerie A
Terza vittoria in campionato per il Lecce di Eusebio Di Francesco: al Via del Mare battuto 2-1 il Torino nella gara valida per la tredicesima giornata di Serie A. Gol di Coulibaly al 20', Banda al 22' e Adams al 57'. Si allunga a quota cinque la striscia consecutiva senza successi degli uomini di Marco Baroni, al secondo stop di fila. Ritorno amaro da ex.

Coulibaly-Banda, uno-due micidiale del Lecce. Palo di Nkounkou

Primo tempo scoppiettante. Ci prova subito Berisha, che vede Isaral fuori dai pali e prova a sorprenderlo: senza riuscire a trovare il miglior impatto con il pallone. La risposta del Torino è affidata ad Adams, che approfitta di un errore di Coulibaly e va al tiro da distanza siderale facendo correre un brivido lungo la schiena di Falcone. Su un'altra palla persa, da Danilo Veiga, Nkounkou mette in mezzo per Pedersen, ma Gallo. è provvidenziale in chiusura. Scampati due pericoli, il Lecce piazza un uno-due micidiale: è il 20' quando, sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Berisha, Lassana Coulibaly fredda di testa Isarel nonostante il disperato tentativo di salvataggio sulla linea di Maripan. Due minuti più tardi il raddoppio di Banda: percussione di Ramadani, passaggio perfetto ed è 2-0. Stulic prova a chiudere i conti, ma viene murato da Maripan. Baroni corre ai ripari gettando nella muschia Zapata al posto di Gineitis. Coco di testa impegna Falcone, Nkounkou centra il palo con un cross dalla traiettoria imprevedibile. L'assalto finale alla ricerca del gol per riaprire la partita è mosso da Casadei (tiro alto sulla traversa) e dallo stesso Zapata (conclusione parata da Falcone).

Adams riapre la partita, Falcone para un rigore ad Asslani: Lecce-Torino 2-1

Il Toro ricomincia da dove aveva lasciato e accorcia le distanze al 57': Adams segue Vlasic in ripartenza e viene premiato. Stop, tiro deviato da Gabriel, palla in fondo alla rete. Terzo gol in campionato per l'attaccante scozzese. Baroni passa al 4-2-3-1 optando per Ngonge al posto di Tamèze. Il Lecce prova ad allegerire la pressione con un colpo di testa alto sulla traversa di Gasper ma, all'86', è calcio di rigore per il Torino. Coco viene messo a terra da Tete Morente sugli sviluppi di un corner. L'arbitro Mariani non fischia ma viene richiamato al monitor dalla sala VAR e cambia idea indicando il dischetto. Asllani si incarica della trasfromazione ma Falcone para mandando in estasi i tifosi salentini. Vince il Lecce: 2-1.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Lecce-Torino

Serie A, i migliori video

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS