La Fiorentina sprofonda ancora: nuova sconfitta per Vanoli. L'Atalanta torna vincere in campionato

L' Atalanta torna a vincere: 2-0 alla New Balance Arena contro la Fiorentina . Palladino trova la seconda vittoria consecutiva nella sua nuova esperienza con i bergamaschi, la prima in campionato contro la sua ex squadra, che sprofonda sempre di più. I viola perdono ancora dopo la sconfitta casalinga contro l'Aek Atene. La classifica ora è estremamente preoccupante : appena sei i punti racimolati nelle prime tredici giornate, penultimo posto a -5 dalla salvezza. I bergamaschi tornano a vincere in campionato, tre punti che mancavano dal 21 settembre.

Decisivi Kossounou e Lookman. Fiorentina, crisi senza fine

Un primo tempo frizzante, con diverse occasioni per entrambe le squadre, viene sbloccato dal tiro-cross di Kossounou. Il difensore dei bergamaschi dal limite dell'area fa partire un traversone che però prende una strana traiettoria che inganna De Gea e si infila all'angolino alto del secondo palo. L'Atalanta risolve la pratica poco dopo, nelle prie battute del secondo tempo: De Gea salva sul colpo di testa di De Ketelaere, sulla ribattuta da due passi arriva Lookman prima di tutti che non può sbagliare. Secondo gol consecutivo per il nigeriano dopo quello contro l'Eintracht. Nel finale la Fiorentina prova a reagire, Kean colpisce un palo, ma non basta. Dopo la partita, i giocatori sono andati sotto il settore ospiti per un confronto con i tifosi: Dzeko e gli altri hanno parlato con gli ultras nell'immediato post partita.