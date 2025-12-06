Crollo Fiorentina, il Sassuolo ne fa tre: terza sconfitta di seguito per Vanoli

REGGIO EMILIA - Prosegue senza sosta la crisi della Fiorentina : la squdra di Vanoli crolla 3-1 sul campo del Sassuolo e resta inchiodata all'ultimo posto in classfica a 6 punti. Al ' Mapei Stadium ', nel match valido per la 14esima giornata di Serie A , la Viola passa in vantaggio con il rigore trasformato da Mandragora poi crolla sotto i colpi dei neroverdi: l' ex Roma Volpato e Muharemovic ribaltano il match già nel primo tempo. Nella ripresa arriva anche il tris di Koné che condanna i viola alla terza sconfitta consecutiva tra campionato e Conference League . Vola invece il Sassuolo di Fabio Grosso che scavalca momentaneamente la Lazio di Sarri e raggiunge l'ottavo posto a quota 20 punti.

Sassuolo-Fiorentina 3-1: cronaca, tabellino e statistiche

Mandragora illude la Fiorentina, Volpato e Muharemovic trascinano Grosso

Primo tempo scoppiettante al 'Mapei Stadium' dove la Fiorentina spaventa subito il Sassuolo. Al 2' Mandragora, su calcio di punizione, sorprende la difesa neroverde scodellando per Kean che prova la conclusione di prima intenzione: palla alta sopra la traversa. La formazione di Vanoli preme sull'acceleratore e passa al 7'. Mandragora, trascinatore della Viola, lascia partire un traversone in area per Parisi: l'ex Empoli anticipa di testa il portiere Muric ma viene travolto dal montenegrino. L'arbitro Pairetto non ha dubbi: rigore per i Viola. Sul dischetto si presenta il numero 8 della Fiorentina che spiazza l'estremo difensore neroverde e porta avanti i suoi. Il vantaggio degli ospiti dura però solo 5 minuti: al 15' infatti l'ex Roma Volpato riceve sulla destra da un ispirato Muharemovic, si accentra e lascia partire una conclusione da fuori area con il destro che passa sotto le gambe di Ranieri e termina in rete, complice un errore di valutazione di De Gea. Il gol del pareggio galvanizza il Sassuolo che prende campo e al 29' sfiora il 2-1 con Pinamonti la cui conclusione di prima intenzione, su cross di uno scatenato Volpato, si spegne alta sopra la traversa. La Fiorentina ci prova con Kean al 38' ma all'ultimo respiro del primo tempo arriva la doccia gelata: sugli sviluppi di un corner, Muharemovic sorprende la difesa viola e di testa batte De Gea.

Koné punisce la Fiorentina, Grosso espulso

Nella ripresa la Fiorentina attacca a testa bassa e al 51' va vicina al pareggio con Kean. Sul cross di Dodo, l'attaccante della Nazionale - da ottima posizione - non conclude bene, sprecando un'ottima chance. Poco dopo Pinamonti va ko (sostituito dall'ex Napoli Cheddira) e poi accade di tutto: il Sassuolo trova il gol del 3-1 ancora con Volpato ma Pairetto lo annulla per un fallo a inizio azione dell'ex Roma su Parisi. Una decisione che manda su tutte le furie il tecnico neroverde, Fabio Grosso: il mister degli emiliani entra in campo furioso e viene espulso dal direttore di gara. In un'atmosfera a dir poco incandescente, la Fiorentina non reagisce e il Sassuolo cala il tris al 65'. Volpato serve Koné che, tutto solo, si invola verso la porta di De Gea. Il centrocampista canadese entra in area e fa partire una conclusione con il destro che bacia il palo interno e si insacca alle spalle dell'ex estremo difensore del Manchester United. La terza rete del Sassuolo spegne definitivamente la Fiorentina che incassa il colpo e non riesce a riaprire il match. Incubo Viola: ottava sconfitta in campionato per Kean e compagni e nessuna vittoria nelle prime 14 giornate.

