Dove vedere Lazio-Bologna in tv? Dazn o Sky, orario

Reduce dalla vittoria in Coppa Italia contro il Milan, la Lazio vuole tornare a vincere anche in campionato. All'Olimpico arriva però il Bologna , quella che probabilmente è la squadra più in forma del campionato, anche se arrivano alla sfida dopo la sconfitta a sorpresa contro la Cremonese. Italiano vuole riprendersi la zona Champions, Sarri vuole avvicinarsi ai piazzamenti europei: momenti e obiettivi diversi per le squadre della sfida dell'Olimpico.

Lazio-Bologna, l'orario

Lazio-Bologna andrà in scena oggi, domenica 7 dicembre, alle ore 18 allo Stadio Olimpico di Roma.

Dove vedere Lazio-Bologna in diretta tv

Lazio-Bologna sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e Sky Sport, ai canali Sky Sport Uno e Sky Sport 251. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox e TIMVISION Box.

Lazio-Bologna, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, NowTV e Sky Go. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Serie A in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.