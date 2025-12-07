Corriere dello Sport.it
domenica 7 dicembre 2025
Dove vedere Lazio-Bologna in tv? Dazn o Sky, orario

Dove vedere Lazio-Bologna in tv? Dazn o Sky, orario

I biancocelesti ospitano la squadra di Italiano all'Olimpico: tutte le info e i canali per seguire la partita
Reduce dalla vittoria in Coppa Italia contro il Milan, la Lazio vuole tornare a vincere anche in campionato. All'Olimpico arriva però il Bologna, quella che probabilmente è la squadra più in forma del campionato, anche se arrivano alla sfida dopo la sconfitta a sorpresa contro la Cremonese. Italiano vuole riprendersi la zona Champions, Sarri vuole avvicinarsi ai piazzamenti europei: momenti e obiettivi diversi per le squadre della sfida dell'Olimpico.

Lazio-Bologna, l'orario

Lazio-Bologna andrà in scena oggi, domenica 7 dicembre, alle ore 18 allo Stadio Olimpico di Roma.

Dove vedere Lazio-Bologna in diretta tv

Lazio-Bologna sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e Sky Sport, ai canali Sky Sport Uno e Sky Sport 251. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox e TIMVISION Box.

Lazio-Bologna, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, NowTV e Sky Go. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Serie A in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Le probabili formazioni di Sarri e Italiano

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Lu. Pellegrini; Guendouzi, Vecino, Basic; Isaksen, Castellanos, Zaccagni.
A disposizione: Mandas, Furlanetto, Patric, Provstgaard, Lazzari, Tavares, Cataldi, Dele-Bashiru, Belahyane, Cancellieri, Noslin, Pedro, Dia.
Indisponibili: Rovella. Diffidati: Guendouzi.
Allenatore: Maurizio Sarri

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Lucumì, Miranda; Pobega, N. Moro; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro.
A disposizione: Pessina, Franceschelli, Holm, Casale, Lykogiannis, De Silvestri, Ferguson, Sulemana, Bernardeschi, Fabbian, Rowe, Immobile, Dallinga, Dominguez.
Indisponibili: Skorupski, Vitik, Freuler. 
Allenatore: Vincenzo Italiano

