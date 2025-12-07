Dove vedere Napoli-Juve in tv? Dazn o Sky, orario

Passati che si incrociano , rivalità e presente: si unisce tutto al Maradona per la sfida tra Napoli e Juventus . Spalletti , dopo lo scudetto vinto con gli azzurri, torna al Maradona per la prima volta da avversario e da allenatore dei bianconeri. Conte incontra nuovamente la Juve sul suo cammino. Forte della vittoria nello scontro diretto contro la Roma, il Napoli vuole allungare la striscia di "vittime" illustri. Per Spalletti il primo vero big match da quando è sulla panchina della Juve.

Napoli-Juve, l'orario

Napoli-Juve andrà in scena oggi, domenica 7 dicembre, alle ore 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Dove vedere Napoli-Juve in diretta tv

Napoli-Juve sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox e TIMVISION Box.

Napoli-Juve, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Serie A in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.