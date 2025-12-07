Apre Bonazzoli, chiude Sanabria: la Cremonese vince ancora, Lecce sconfitto

Stulic sciupa, Bonazzoli pericoloso: Cremonese e Lecce pari all'intervallo

Parte meglio il Lecce: Stulic sciupa clamorosamente su cross tagliato di Berisha dalla destra. La risposta della Cremonese è affidata a Bonazzoli, che non riesce a capitalizzare una buona occasione in area di rigore: para Falcone. Il botta e risposta continua con tiro di controbalzo di Berisha, deviato in corner da Audero, e una tentativo di Payero dalla distanza su invito di Bonazzoli: Falcone è ancora una volta attento. Partita dal sapore speciale per l'ex Baschirotto, che si proietta a più riprese nella metà campo ospite, sugli sviluppi di palla inattiva, senza però trovare fortuna. Si va al riposo sullo 0-0.

Bonazzoli su rigore e Sanabria di testa: Cremonese-Lecce 2-0

L'equilibrio è rotto in avvio di ripresa. Bonazzoli calcia di sinistra, sugli sviluppi del tiro murato Vandeputte va a terra dopo un contatto con Ramadani. Silent-check. Mucera viene richiamato al monitor per valutare il tocco di Ramadani sul piede di Vandeputte, sulla linea dell'area, e concede il calcio di rigore. Bonazzoli calcia forte, Falcone indovina l'angolo ma non basta: 1-0 al 53'. Sbloccato il risultato la Cremonese spinge alla ricerca del raddoppio: lo sfiora con Payero (gol annullato per carica di Baschirotto su Falcone), lo al 78' trova Sanabria, sfuggito alla marcatura di Gaspar e innescato da uno spiovente di Zerbin dalla destra. Il colpo di testa è vincente. Cremonese-Lecce 2-0.