Spalletti subissato dai fischi al Maradona prima di Napoli-Juve: lui reagisce così

INVIATA A NAPOLI - Due anni a Napoli, uno scudetto storico: Luciano Spalletti torna in quella che è stata casa sua. E la città lo accoglie così: fischi quando arriva in aeroporto, fischi fuori l'hotel in cui alloggia, fischi quando arriva allo stadio. Poi, al momento della lettura delle formazioni, altri fischi. I tifosi, evidentemente, non hanno perdonato al tecnico del terzo scudetto la scelta di legarsi alla Juventus. Quando è entrato in campo, circondato dai fotografi, Spalletti ha salutato alcune persone e poi ha iniziato a fissare il campo prima di accomodarsi in panchina.