domenica 7 dicembre 2025
Spalletti subissato dai fischi al Maradona prima di Napoli-Juve: lui reagisce così

I tifosi azzurri non hanno perdonato la scelta del tecnico di legarsi ai bianconeri
Chiara Zucchelli
1 min

INVIATA A NAPOLI - Due anni a Napoli, uno scudetto storico: Luciano Spalletti torna in quella che è stata casa sua. E la città lo accoglie così: fischi quando arriva in aeroporto, fischi fuori l'hotel in cui alloggia, fischi quando arriva allo stadio. Poi, al momento della lettura delle formazioni, altri fischi. I tifosi, evidentemente, non hanno perdonato al tecnico del terzo scudetto la scelta di legarsi alla Juventus. Quando è entrato in campo, circondato dai fotografi, Spalletti ha salutato alcune persone e poi ha iniziato a fissare il campo prima di accomodarsi in panchina.

Spalletti torna a Napoli, cosa è successo 

Per Spalletti questa non può essere una partita come le altre. Napoli ce l'ha tatuata addosso e nel cuore, ha vinto il primo scudetto italiano, il sogno di una vita, e si è legato indissolubilmente a tante persone che ancora vivono e lavorano in città. Adesso, però, è l'allenatore della Juventus, Napoli è il passato.

