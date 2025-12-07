Spalletti subissato dai fischi al Maradona prima di Napoli-Juve: lui reagisce così
INVIATA A NAPOLI - Due anni a Napoli, uno scudetto storico: Luciano Spalletti torna in quella che è stata casa sua. E la città lo accoglie così: fischi quando arriva in aeroporto, fischi fuori l'hotel in cui alloggia, fischi quando arriva allo stadio. Poi, al momento della lettura delle formazioni, altri fischi. I tifosi, evidentemente, non hanno perdonato al tecnico del terzo scudetto la scelta di legarsi alla Juventus. Quando è entrato in campo, circondato dai fotografi, Spalletti ha salutato alcune persone e poi ha iniziato a fissare il campo prima di accomodarsi in panchina.
Spalletti torna a Napoli, cosa è successo
Per Spalletti questa non può essere una partita come le altre. Napoli ce l'ha tatuata addosso e nel cuore, ha vinto il primo scudetto italiano, il sogno di una vita, e si è legato indissolubilmente a tante persone che ancora vivono e lavorano in città. Adesso, però, è l'allenatore della Juventus, Napoli è il passato.